Ο Βίκτορ Οσιμέν έκανε το 2-0 στο ματς πρωταθλήματος της Νάπολι κόντρα στην Ουντινέζε και το βλέμμα που έριξε στον προπονητή του, Ρούντι Γκαρσιά, “προδίδει” το… ψυχροπολεμικό κλίμα που υπάρχει.

Ο Βίκτορ Όσιμεν είναι εξοργισμένος με το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok της Νάπολι και που διακωμοδούσε πέναλτι που έχασε σε ματς με την Μπολόνια (ακούγεται ένα γέλιο τη στιγμή που το χάνει από μια “πειραγμένη” φωνή).

Παρότι η συγκεκριμένη δημοσίευση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει διαγραφεί, ο μάνατζερ του Νιγηριανού επιθετικού άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προσφύγουν στα δικαστήρια εναντίον των «παρτενοπέι».

Μάλιστα, ο Νιγηριανός έφτασε σε σημείο να διαγράψει τις φωτογραφίες που έχουν σχέση με τη Νάπολι, από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Official Napoli TikTok account mocking Victor Oshimen with his penalty miss.pic.twitter.com/Q1o30pexkQ