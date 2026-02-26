Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός live για τα playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία με στόχο την πρόκριση στους 16 του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2 και όλα είναι ανοιχτά στο ζευγάρι.
20:47 | 26.02.2026
52'
Η εικόνα του αγώνα δεν έχει αλλάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πίσω από την μπάλα, με την Πλζεν να ψάχνει ανοιχτούς χώρους
20:47 | 26.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:45 | 26.02.2026
Ο Τζούρισιτς αντικατέστησε τον Ζαρουρί
20:43 | 26.02.2026
Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο
20:43 | 26.02.2026
20:31 | 26.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα πρόκρισης χάρη στο γκολ του Τετέι
20:31 | 26.02.2026
45'
Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων
20:27 | 26.02.2026
45'
Ο Ταμπόρδα είναι παντού στο γήπεδο, δίνει μεγάλες βοήθειες στον Παναθηναϊκό σε άμυνα και επίθεση
20:20 | 26.02.2026
42'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι
Ο επιθετικός του τριφυλλιού βγήκε ολομόναχος στην αντεπίθεση, όμως καθυστέρησε πάρα πολύ να σουτάρει και ο αμυντικός των Τσέχων τον πρόλαβε για να καθαρίσει τη φάση
20:19 | 26.02.2026
20:18 | 26.02.2026
34'
Σηκώθηκε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και συνεχίζει
20:14 | 26.02.2026
33'
Στο έδαφος ο Μπακασέτας μετά από χτύπημα σε μία μονομαχία, δε φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό
20:11 | 26.02.2026
20:09 | 26.02.2026
24'
Νέα απειλή από τους Τσέχους
Ο Λάντρα μπήκε εύκολα στην περιοχή, όμως ο Τουμπά πρόλαβε να κοντράρει το σουτ του και να απομακρύνει
20:08 | 26.02.2026
20:06 | 26.02.2026
22'
Μεγάλη ευκαιρία για την Πλζεν
Ο Λαουάλ βρέθηκε απέναντι από τον Λαφόν και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι
20:03 | 26.02.2026
21'
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί στην αντεπίθεση να χτυπήσει ξανά τους Τσέχους κρατώντας τους έυκολα μέχρι στιγμής από την περιοχή του
19:56 | 26.02.2026
13'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό
Ο Ταμπόρδα έδωσε στον Τετέι και αυτός έσπασε ωραία στον Κυριακόπουλο, που σούταρε μετά από προσποίηση και η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ
19:50 | 26.02.2026
9'
Γκοολ για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι
Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πήρε την μπάλα από το υπέροχο σπάσιμο του Ταμπόρδα και με εξαιρετικό πλασέ έβαλε τους πράσινους μπροστά στο σκορ
19:47 | 26.02.2026
5'
Χωρίς κάποια καλή στιγμή τα πρώτα λεπτά του αγώνα
19:44 | 26.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:42 | 26.02.2026
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία
19:41 | 26.02.2026
Στο γήπεδο υπάρχουν και περίπου 1.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού
19:40 | 26.02.2026
Οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδο
19:34 | 26.02.2026
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας. Βοηθοί του οι Ραντιούς και Σουζιεντέλις. Τέταρτος ο Λουκιαντσούκας. Στο VAR οι Ολλανδοί Χίγκλερ και Μάνσοτ
19:33 | 26.02.2026
Οι αναπληρωματικοί της Βικτόρια Πλζεν είναι οι Λαβίτσκα, Τσαλούπα, Βύντρα, Σόικα, Πάνος, Βαλέντα, Νόβακ, Αντού, Τβρντον, Σιλχάβι
19:32 | 26.02.2026
Στον πάγκο για το «τριφύλλι» είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Ερνάντεθ, Αντίνο, Τσέριν, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς