Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: Πράσινη έξοδος στη Λιόν για να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στην “LDLC Arena” της Λιόν (21:45, Newsit.gr, NovaSports Prime) για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από οριακή ήττα στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (75-71), γεγονός που έριξε το ρεκόρ του στο 14-10 (στην 9η θέση και οριακά εντός playin στη Euroleague).

Το “τριφύλλι” καλείται να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να μην μπλέξει ακόμη περισσότερο βαθμολογικά. “Μπροστά” του βρίσκεται η Βιλερμπάν, που δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα (ρεκόρ 6-18 με πέντε σερί ήττες), αλλά έχει όλα της τα νικηφόρα αποτελέσματα μέσα στη Λιόν.

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και παραμένει εκτός. Ο Παναθηναϊκός θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τους Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Ντίνο Μήτογλου και Τζέντι Όσμαν. H Bιλερμπάν δεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα τραυματισμών.

Σχετικά με τις “μάχες” που έδωσαν στο παρελθόν οι δυο ομάδες, ο Παναθηναϊκός μετράει οκτώ συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν ανεξαρτήτως έδρας. Η τελευταία του ήττα ήρθε στις 29 Οκτωβρίου του 2021, με σκορ 70-84. Στο ματς του πρώτου γύρου επικράτησε 91-85, με τρομερό Ρισόν Χολμς (24 π., 10 ρ.).

Το ματς ορίστηκαν να διευθύνουν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).

Το σημερινό πρόγραμμα

20:30 Μονακό – Βίρτους Μπολόνια / Novasports 4

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC / Novasports Start

21:30 Μπασκόνια – Ζάλγκιρις / Novasports 5, Match Center από το SPORT24)

21:45 Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός / Novasports Prime