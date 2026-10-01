Ελλάδα – Ολλανδία live για την 3η αγωνιστική του Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League, με στόχο το 3/3 που θα την φέρει “αγκαλιά” με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ανδρούτσος και Τσιμίκας έκαναν σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά κόντραραν και τα δύο
Ο Τζόλης έκανε φοβερή ενέργεια από αριστερά και πλάσαρε με το δεξί, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά αυτή πέρασε μπροστά από τον Παυλίδη που ήταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση
Καλό σουτ του Σάμερβιλ από μακριά, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και μπλόκαρε εύκολα
Η Ελλάδα έχει μπει πιο δυνατά στο ματς και πιέζει για ένα γρήγορο γκολ
Σέντρα σουτ του Σάλιακα, με την μπάλα να περνάει οριακά από όλους
Ο Παυλίδης έφυγε μόνος του από πλάγια δεξιά και έκανε τη σέντρα, κερδίζοντας το πρώτο κόρνερ για την Ελλάδα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός Γκουίντα
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Τούμπα
Ώρα για τους Εθνικούς Ύμνους
Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Κωστούλας, Τετέη, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης
Ολλανδία: Ρουφς, Φλέκεν, Φρίμπονγκ, Χάτο, Άκε, Γκραβενμπέργκ, Ζιρκζι, Λανγκ, Ρέιντερς, Τέιλορ, Κουπμάινερς, Ζέχιελ
Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τζ. Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ, Κ. Τίμπερ, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ, Μέερντινκ
Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης, Παυλίδης
Κατάμεστη η Τούμπα για το ματς, έχοντας και Ολλανδούς στην κερκίδα
1. Ελλάδα 6 (+2)
2. Ολλανδία 4 (+1)
3. Γερμανία 1 (-1)
4. Σερβία 0 (-2)
Ήδη το διπλό με 1-0 στην έδρα της Γερμανίας, την έκανε φαβορί για την παραμονή στη League A του Nations League
Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με 2 εκτός έδρας νίκες στη διοργάνωση και έχει ενθουσιάσει τους Έλληνες οπαδούς, διεκδικώντας πλέον ένα 3/3 που θα την φέρει... αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League