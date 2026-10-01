Ελλάδα – Ολλανδία live για την 3η αγωνιστική του Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League, με στόχο το 3/3 που θα την φέρει “αγκαλιά” με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.