Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία live για την 3η αγωνιστική του Nations League

Να συνεχίσει με το απόλυτο στο Nations League και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας θέλει η Εθνική Ελλάδας στην Τούμπα
Ο Κουρμπέλης
Nations League
2η αγωνιστική - League A
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Κουρμπέλης στο Ελλάδα - Ολλανδία (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League, με στόχο το 3/3 που θα την φέρει “αγκαλιά” με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

22:00 | 01.10.2026
15'
Διπλή φάση για την Εθνική!

Ανδρούτσος και Τσιμίκας έκαναν σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά κόντραραν και τα δύο

21:59 | 01.10.2026

Ο Τζόλης έκανε φοβερή ενέργεια από αριστερά και πλάσαρε με το δεξί, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά αυτή πέρασε μπροστά από τον Παυλίδη που ήταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση

21:59 | 01.10.2026
Δεν μετράει το γκολ!
21:57 | 01.10.2026
Γκολ για την Ελλάδα!
21:52 | 01.10.2026
10'

Καλό σουτ του Σάμερβιλ από μακριά, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και μπλόκαρε εύκολα

21:52 | 01.10.2026

Η Ελλάδα έχει μπει πιο δυνατά στο ματς και πιέζει για ένα γρήγορο γκολ

21:48 | 01.10.2026
5'

Σέντρα σουτ του Σάλιακα, με την μπάλα να περνάει οριακά από όλους

21:46 | 01.10.2026
1'

Ο Παυλίδης έφυγε μόνος του από πλάγια δεξιά και έκανε τη σέντρα, κερδίζοντας το πρώτο κόρνερ για την Ελλάδα

21:46 | 01.10.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:44 | 01.10.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός Γκουίντα

21:43 | 01.10.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Τούμπα

21:43 | 01.10.2026
21:43 | 01.10.2026

Ώρα για τους Εθνικούς Ύμνους

21:42 | 01.10.2026

Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:41 | 01.10.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Κωστούλας, Τετέη, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης

Ολλανδία: Ρουφς, Φλέκεν, Φρίμπονγκ, Χάτο, Άκε, Γκραβενμπέργκ, Ζιρκζι, Λανγκ, Ρέιντερς, Τέιλορ, Κουπμάινερς, Ζέχιελ

21:41 | 01.10.2026
Η ενδεκάδα της Ολλανδίας


Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τζ. Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ, Κ. Τίμπερ, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ, Μέερντινκ

21:40 | 01.10.2026
Η ενδεκάδα της Ελλάδας


Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης, Παυλίδης

21:38 | 01.10.2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026-2027 / ΕΛΛΑΔΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:38 | 01.10.2026

Κατάμεστη η Τούμπα για το ματς, έχοντας και Ολλανδούς στην κερκίδα

21:37 | 01.10.2026
Ελλάδα – Ολλανδία live για την 3η αγωνιστική του Nations League
Ελλάδα – Ολλανδία: Οπαδοί των «οράνιε» έφτιαξαν «ατμόσφαιρα» στη Θεσσαλονίκη πριν το παιχνίδι του Nations League
Εκατοντάδες Ολλανδοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν τον αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου στην Τούμπα
21:37 | 01.10.2026
H βαθμολογία του ομίλου

 

1. Ελλάδα 6 (+2)

2. Ολλανδία 4 (+1)

3. Γερμανία 1 (-1)

4. Σερβία 0 (-2)

21:35 | 01.10.2026
21:34 | 01.10.2026

Ήδη το διπλό με 1-0 στην έδρα της Γερμανίας, την έκανε φαβορί για την παραμονή στη League A του Nations League

21:34 | 01.10.2026

Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με 2 εκτός έδρας νίκες στη διοργάνωση και έχει ενθουσιάσει τους Έλληνες οπαδούς, διεκδικώντας πλέον ένα 3/3 που θα την φέρει... αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

21:33 | 01.10.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League

21:33 | 01.10.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
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