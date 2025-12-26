Αθλητικά

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Εκτός έδρας δοκιμασία για τους «ερυθρόλευκους» στο φινάλε του 2025

Οι Πειραιώτες ψάχνουν μια νέα νίκη στη Euroleague, μια αγωνιστική πριν παίξουν εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό
Foto B.Costantini
18η αγωνιστική Euroleague
21:30, Novasports Prime, Newsit.gr
Foto B.Costantini / Ciamillo-Castoria

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια, για τη 18η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και να κλείσει με θετικό τρόπο το 2025.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Μπολόνια με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την επιστροφή στις νίκες κόντρα Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (107-84), ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 9-7 (δεν έχει δώσει ακόμα το εντός έδρας ματς με τη Φενέρμπαχτσε, που αναβλήθηκε).

Από την άλλη, η Βίρτους Μπολόνια έχει ρεκόρ 8-9. Μετά το κακό της ξεκίνημα στη σεζόν, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει βρει τα πατήματά της με μεγάλο “όπλο” την έδρα της, εκεί όπου έχει 6 νίκες και μόλις μία ήττα, για τη φετινή Euroleague.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματιών, Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ εκτός αγωνιστικής δράσης θα παραμείνουν για καιρό ακόμα, Φαλ και Έβανς. Από την άλλη, ο νεοαποκτηθέντας Μόρις αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague, ενώ έτοιμος να αγωνιστεί είναι ο Βεζένκοφ.

Στην Βίρτους Μπολόνια δεν υπολογίζουν στον τραυματία Καρίμ Γιάλοου, ενώ ο Βιλντόσα δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Μπρέσια, αλλά λογικά θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Να θυμίζουμε ότι την περσινή σεζόν ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί με 87-77 στο ΣΕΦ, ενώ νίκησε και στην Μπολόνια, με 92-70.

Το πρόγραμμα της ημέρας

19:00 Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ /Novasports Start

20:30 Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης / Novasports 4

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός / Novasports Prime

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
114
99
47
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo