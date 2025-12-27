Βίρτους – Ολυμπιακός ανάλυση: Η τρίποντη ραψωδία του Εβάν Φουρνιέ και το «θρίλερ» στην Μπολόνια

Τελικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε και πήρε τη νίκη μέσα στην Μπολόνια (94-97). Μια σημαντική νίκη, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να… πατήσει και πάλι σταθερά στη Euroleague -μια αγωνιστική πριν το ντέρμπι στην έδρα του Παναθηναϊκού- και που ήρθε με τεράστιο άγχος και την «υπογραφή» του Εβαν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός πήρε το 10ο του ροζ φύλλο αγώνα στη φετινή Euroleague -με ένα ματς λιγότερο- αντέχοντας στην αντεπίθεση της Βίρτους Μπολόνια στην 4η περίοδο, έχοντας δώσει όμως… δικαιώματα στους γηπεδούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μπαρτζώκα εμφανίστηκε «διπρόσωπη», έχοντας για κορυφαία της περίοδο την 3η, όταν και έφτιαξε διαφορά 20 πόντων. Στο δεκάλεπτο που ακολούθησε, όμως, οι Πειραιώτες έδειξαν… τάσεις αυτοκτονίας -παίζοντας για αρκετά λεπτά χωρίς τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ- και είδαν την Βίρτους Μπολόνια να φτάνει στο -1 και να «χτυπάει» το ματς. Τελικά, ο Γάλλος «σταρ» των ερυθρολεύκων, όπως και ο Ντόρσεϊ «μίλησαν» στο φινάλε και έφεραν το διπλό για την ελληνική ομάδα.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν απλά συγκλονιστικός. Ο Γάλλος έκανε μια απίθανη εμφάνιση, σημειώνοντας 21 πόντους με το εκπληκτικό 7/10 από την γραμμή του τριπόντου (προσωπικό ρεκόρ), με μεγάλα σουτ στα κρίσιμα και καλή αμυντική παρουσία, ρίχνοντας… φως στο ερυθρόλευκο «black out» στην Μπολόνια.

Εξίσου σημαντικός για τους Πειραιώτες ήταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς με 23 πόντους. Σημαντικές βοήθειες πρόσφεραν οι Σάσα Βεζένκοφ (16 πόντοι και 5 ριμπάουντ), Νίκολα Μιλουτίνοφ (13 πόντοι με 9 ριμπάουντ) και Άλεκ Πίτερς (13 πόντοι και 6 ριμπάουντ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, τα γρήγορα φάουλ που έκανε το Τόμας Γουόκαπ, δεν του επέτρεψαν να προσφέρει. Ο Τεξανός αγωνίστηκε κάτι παραπάνω από εννέα λεπτά, έχοντας 2 πόντους και 2 ασίστ. Έτσι, ο Φρανκ Νιλικίνα πήρε την ευκαιρία και -αν και προσέφερε τα ίδια (2 πόντοι και 2 ασίστ)- βοήθησε πολύ στο αμυντικό κομμάτι.

Τέλος, ο Μόντε Μόρις δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του στη Euroleague, καθώς δεν πέτυχε κάποιο καλάθι (2 ασίστ και 1 λάθος), δείχνοντας ότι χρειάζεται κάποιον χρόνο προσαρμογής.

Weather forecast: 3s in Bologna pic.twitter.com/B7dA4D6Chm — EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2025

Παρά τα 18 λάθη της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη Euroleague (4ο φετινό “διπλό”) μετά από εκείνη επί της Βιλερμπάν, για να κλείσει το 2025 όντας στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ χρωστάει και το εντός έδρας παιχνίδι του με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Λούκα Βιλντόσα (17 πόντοι με 3/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 2/2 βολές) ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στους Πειραιώτες, που λίγο έλειψε να… πετάξουν στα σκουπίδια την προσπάθειά τους με το “κενό” διάστημα που είχαν σε ένα ακόμα ματς.

Έντουαρτς και Βεζένκοφ ξεχώρισαν, η ερυθρόλευκη άμυνα είχε πρόβλημα

Καλή εκκίνηση με μόλις δυο άστοχες προσπάθειες για σκοράρισμα στο πρώτο τετράλεπτο… και οι δυο από τον Ντόρσεϊ (με σουτ για τρίποντο και με λέι απ). Η Μπολόνια κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα, αλλά είχε και βιαστικές επιλογές. Είδε τον Έντουαρντς να ξεχωρίζει -παρά το στραβοπάτημα που είχε στα πρώτα λεπτά του ματς, στο πόδι του Γουόκαπ- και κόντραρε τους «ερυθρόλευκους». Μάλιστα, ο Αμερικανός έφτασε τα 100 κλεψίματα στη Euroleague, σε αυτό το δεκάλεπτο ενώ η ομάδα του τα έξι.

Ο Ολυμπιακός είδε τον Γουόκαπ να φορτώνεται από το πρώτο δεκάλεπτο με δεύτερο φάουλ κι έτσι ξεκίνησε το ροτέισον στον «άσο». Στην επίθεση, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «τράβηξαν» την ομάδα, που όμως… έχασε σε ενέργεια στην άμυνα, ενώ έκανε λάθη (6 στο δεκάλεπτο). Το εύστοχο σουτ του Σμάιλαγκιτς στη λήξη της περιόδου διαμόρφωσε ένα εύθραυστο 25-23 υπέρ των Ιταλών.

Τριάδα στην επίθεση, άμυνα με Νιλικίνα και φάουλ των γηπεδούχων για το +9

Ο Ολυμπιακός μπήκε με πειστικό τρόπο στη δεύτερη περίοδο, με τον Φουρνιέ να ηγείται σε άμυνα και επίθεση. Ένα 7-0 σερί έφερε τους Πειραιώτες μπροστά στο σκορ και συνδυάστηκε με φάουλ της Βίρτους (φορτώθηκαν από νωρίς με φάουλ οι παίκτες της στο δεκάλεπτο, με τον Ντιαρά να μπαίνει στο ματς και να βγαίνει σχετικά γρήγορα, με τρία).

Με τον Βεζένκοφ να παίρνει ανάσες στο δεκάλεπτο αυτό, οι Φουρνιέ, Πίτερς και Ντόρσεϊ «φάνηκαν» περισσότερο στην επίθεση, την ώρα που η Βίρτους ήταν αρκετά άστοχη από το τρίποντο (έκλεισε το πρώτο μέρος με 4/11), κόντρα στην βελτιωμένη ερυθρόλευκη άμυνα (ο Νιλικίνα είχε μεγάλη συμβολή σε αυτό, μπαίνοντας στα… παπούτσια του Γουόκαπ). Ο Ολυμπιακός σούταρε με μεγαλύτερη ευστοχία, έτρεξε ένα νέο σερί 8-0 και έφτασε τη διαφορά στο +10, με τον Ντόρσεϊ να γίνεται ο πρώτος διψήφιος του ματς. Κάποια λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας και κάποιες βιαστικές προσπάθειες των Πειραιωτών έφεραν το +9 (41-50) του ημιχρόνου.

Άξιο αναφοράς, σε αυτά τα 20 λεπτά αγώνα, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει μόνο σε 10 σουτ παικτών του (!) αλλά μέτρησε 10 λάθη.

Φουρνιέ και Βεζένκοφ έστησαν… πάρτι

Ο Εβάν Φουρνιε έφτασε τους 12 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, σκοράροντας μόνο με σουτ τριών πόντων! Ολυμπιακός και Βίρτους Μπολόνια ήταν αρκετά άστοχοι, σχεδόν μέχρι τα μισά της, με τη νομάδα του Μπαρτζώκα να χάνει τη συγκέντρωσή της και στις δυο πλευρές της ρακέτας, να βγάζει εκνευρισμό και να βλέπει τη διαφορά να μειώνεται στους 6 πόντους (51-57).

Βεζένκοφ και Φουρνιέ «μίλησαν» και πάλι και έβαλαν τους ερυθρόλευκους σε πορεία… διπλού, με τον Γάλλο να ανεβαίνει στους 18 πόντους με 6/7 από το τρίποντο! Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία του αγώνα και… δεν κοίταξε πίσω, κυριαρχώντας και στις δυο πλευρές του παρκέ (ο Μιλουτίνοφ έκανε αισθητή την παρουσία του) και ανεβάζοντας τη διαφορά στο +20 πριν το φινάλε του δεκαλέπτου που έληξε τελικά στο 60-77.

Η «αντεπίθεση» του… Βιλντόσα και της Βίρτους που δεν ολοκληρώθηκε

Στο ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε στον πάγκο Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, με τον Γουόκαπ να χρεώνεται νωρίς με 5ο φάουλ και να αφήνει την ομάδα χωρίς κλασικό πλέι μέικερ (δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό στο ματς και ολοκλήρωσε το ματς με δύο πόντους και δύο ασίστ σε οκτώ λεπτά).

Η Βίρτους δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, ανέβασε τα ποσοστά της, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των Πειραιωτών και έριξε τη διαφορά στους 5 πόντους, έχοντας τρία τρίποντα (75-80). Το δύσκολο τρίποντο του Ντόρσεϊ ήταν… βάλσαμο σε εκείνο το σημείο, για να ακολουθήσει και η επιστροφή του Φουρνιέ στο ματς.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ανεβάσει τα επίπεδα της άμυνάς του σε ικανοποιητικά επίπεδα, έχοντας συμπληρώσει σχετικά νωρίς τα 5 ομαδικά φάουλ. Παρόλα αυτά, δημιούργησε και πάλι μια διαφορά κοντά στους 10 πόντους, με τον Μιλουτίνοφ να δίνει μάχες στο «ζωγραφιστό». Δυο σερί τρίποντα του Βιλντόσα (έφτασε τους 16 πόντους) έριξαν τη διαφορά στους 4 π. αλλά το φόλοου του Σέρβου σέντερ έδωσε «ανάσα» στους Πειραιώτες.

Το ματς κύλησε με τέτοιο σασπένς, με την Βίρτους να φτάνει τη διαφορά στο καλάθι, 1:41 πριν το τέλος! Ο Φουρνιέ ανέλαβε την ευθύνη και με ένα κρίσιμο τρίποντο έκανε το 88-93 (έφτασε τους 21 π. στο σημείο με 7/10 τρίποντα), οι γηπεδούχοι μείωσαν στον πόντο με ένα κάρφωμα και ο Ντόρσεϊ έβαλε το τελευταίο… καρφί στους Ιταλούς, με δύσκολο κοντινό σουτ (έφτασε τους 21 π) για το +3 του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Ιβάνοβιτς μείωσε και πάλι στον πόντο αλλά το αγχωτικό «διπλό» πήγε σε αυτή του Μπαρτζώκα.

Τα ομαδικά στατιστικά της Βίρτους Μπολόνια: 21/38 δίποντα, 11/24 τρίποντα, 19/25 βολές, 19 ριμπάουντ (13 αμυντικά – 6 επιθετικά), 22 ασίστ, 12 κλεψίματα, 7 λάθη, 26 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 17/28 δίποντα, 14/31 τρίποντα, 21/24 βολές, 40 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 14 επιθετικά), 19 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 18 λάθη, 24 φάουλ