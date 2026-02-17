Βίτορ Περέιρα: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι φιλόδοξος, θέλει πάντα να νικά»

Ο Βίτορ Περέιρα είναι ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ και στις πρώτες του δηλώσεις αναφέρθηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί και τη σεζόν 2014-15 όταν ο Πορτογάλος προπονούσε τον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος στις δηλώσεις του ως προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ ανέφερε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι φιλόδοξος και πολύ συναισθηματικός σαν ιδιοκτήτης, ενώ θυμήθηκε και την συνεργασία τους στον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε το νταμπλ το 2015.

Τα λόγια του για τη συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Είναι φιλόδοξος. Θέλει να νικά, είναι συναισθηματικός και τον γνωρίζω πολύ καλά. Η συζήτηση ήταν για την εποχή μας στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι την ενέργεια και τη φλόγα που δημιουργήσαμε. Στην Ελλάδα καίει φλόγα μέσα τους, τους αρέσει να βλέπουν την ενέργεια και μου ζήτησε να είμαι ο εαυτός μου.

Του άρεσε ο τρόπος που, όταν δουλέψαμε μαζί, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Ήταν στη μέση της σεζόν και δημιουργήσαμε μια καλή σχέση. Εκείνος εμπιστεύεται τη δουλειά μου, εγώ εμπιστεύομαι την προσωπικότητά του, γιατί στο ποδόσφαιρο χρειαζόμαστε και το πάθος.

Δεν χρειάζεται να αλλάξω για να έχω φλόγα. Έχω φλόγα και έχω πάθος. Το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου, κάτι με το οποίο κοιμάμαι και ξυπνάω».

Ο Περέιρα αναφέρθηκε και στην τακτική που θα ακολουθήσει στον πάγκο της αγγλικής ομάδας: «Δεν μπορώ να αλλάξω πολλά σε αυτό το σημείο της σεζόν, όμως το ζητούμενο είναι οι παίκτες να νιώθουν άνετα παίζοντας στους ρόλους που τους ζητώ. Είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα μέσα από τα δικά τους ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η ποιότητα είναι απαραίτητη για να εκφράζονται, αλλά αυτή η έκφραση πρέπει να υπηρετεί τη συλλογική νοοτροπία. Αυτή είναι η δουλειά μου με την ομάδα. Να δημιουργήσουμε πνεύμα, ταυτότητα και σαφή τακτική ιδέα, και να τους δώσουμε αυτοπεποίθηση.

Μου αρέσει οι ομάδες μου να έχουν τακτική οργάνωση, αφοσίωση, θάρρος στο παιχνίδι και την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους. Έτσι δημιουργείται η ενέργεια και έτσι προσεγγίζουμε τα επόμενα παιχνίδια».