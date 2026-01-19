Βλάχος: «Αξίζουμε να διεκδικούμε ένα μετάλλιο, οι παίκτες ήταν αποφασισμένοι»

Η Εθνική πόλο ανδρών πήρε μεγάλη νίκη με 15-13 κόντρα στην Ιταλία και πανηγύρισε την πρόκριση στους «4» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με τον Θοδωρή Βλάχο να τονίζει ότι αυτός ήταν ο βασικός στόχος της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο Θοδωρής Βλάχος στάθηκε στην αποφασιστικότητα των παικτών της Εθνικής πόλο ανδρών, αλλά και τη σημασία της νίκης και σε επίπεδο ψυχολογίας.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής πόλο ανδρών

«Ήταν από τους βασικούς μας στόχους να προκριθούμε στους τέσσερις. Με το νέο φορμάτ της βαθμολογίας, η πρόκριση εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν περιμένουμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα στην επόμενη αγωνιστική και νομίζω ότι η συνολική μας απόδοση μέχρι σήμερα το δικαιολογεί απόλυτα.

Δείχνουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και να διεκδικούμε ένα μετάλλιο. Τα παιδιά ήταν απόλυτα αποφασισμένα. Πλέον γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν και ποιες είναι οι δυνατότητές τους. Δεν φάνηκε καθόλου η απουσία του Γενηδουνιά, και αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Ακόμα κι όταν λείπουν ένας ή δύο παίκτες, οι υπόλοιποι δεν αφήνουν να φανεί. Όλοι έπαιξαν για την ομάδα. Σήμερα είχαμε ένα πολύ ομαδικό παιχνίδι, κυρίως στην άμυνα.

Δείξαμε υπομονή, παίξαμε με ουσία, χωρίς περιττά πράγματα, ελέγξαμε το σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και φτάσαμε σε διαφορά πέντε γκολ. Ήταν μια πολύ καθαρή νίκη. Οι Ιταλοί έχουν ακόμα μία ευκαιρία σε δύο ημέρες, εμείς όμως είμαστε πρώτοι, ακόμα και μαθηματικά. Ήδη αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τον επόμενο αντίπαλό μας. Αύριο θα μάθουμε ποιος θα είναι, είτε η Ισπανία είτε η Ουγγαρία.

Όλα έχουν να κάνουν με το πώς θα εμφανιστούμε εμείς και πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε. Θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορώ να απαντήσω στο δίλημμα Ισπανία ή Ουγγαρία. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ομάδες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς θα παίξει η δική μας ομάδα.

Θέλουμε να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να παίξει στον δικό μας ρυθμό, να τον δυσκολέψουμε τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Νιώθουμε πάντα τον κόσμο. Ο κόσμος κάνει το κομμάτι του στο παιχνίδι, όμως πολλές φορές είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι που δεν ακούμε τίποτα. Ο ενθουσιασμός, πάντως, υπάρχει πάντα μέσα μας».