Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Αμφίβολος ο Τάισον για τη ρεβάνς

Με προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία (Πέμπτη 14/08 20:00), ενόψει του κρίσιμου δεύτερου αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League καθώς ο Τάισον αποχώρησε από τη προπόνηση των «ασπρόμαυρων».

Συγκεκριμένα, ο Τάισον ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά. Παρόλα αυτά η συμμετοχή του στον αγώνα του ΠΑΟΚ είναι αμφίβολη, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει ένα μεγάλο πονοκέφαλο ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, ακολουθώντας διαφορετικό ρυθμό από την υπόλοιπη ομάδα, με το τεχνικό επιτελείο να μην παίρνει ακόμη ρίσκο για την επιστροφή του σε φουλ ρυθμούς.

Η προπόνηση της Δευτέρας (11/8/25) είχε έντονο τακτικό χαρακτήρα, με επίκεντρο την επιθετική ανάπτυξη και τη δημιουργία φάσεων, καθώς ο ΠΑΟΚ καλείται να βελτιώσει την εικόνα του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου για να πάρει την πρόκριση στην Αυστρία και να περάσει στον επόμενο προκριματικό γύρο του Europa League.