Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ 3-4: Ο εφιάλτης για την ομάδα του Κουλιεράκη συνεχίζεται στη Bundesliga

Η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη ηττήθηκε με 4-3 από τη Φράιμπουργκ στην έδρα της και παρέμεινε στις τελευταίες θέσεις της Bundesliga.

Ο Ντζέναν Πεϊτσίνοβιτς πέτυχε χατ τρικ (13′, 49′, 70′) για τη Βόλφσμπουργκ, αλλά η Φράιμπουργκ, που είχε προηγηθεί νωρίς στο σκορ (5′ Τρέου) κατάφερε να ισοφαρίσει δύο φορές με τους Γκρίφο (56′ πεν,) και το αυτογκόλ του Σιλτ (71′), και να βρει στη συνέχεια και τέταρτο γκολ με τον Σέρχαντ (78′), παίρνοντας τη μεγάλη νίκη μέσα στο «Volkswagen Arina».

Για τους «λύκους» ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ήταν ξανά στο κέντρο της άμυνας.

Η Άουγκσμπουργκ, με τον Δημήτρη Γιαννούλη ξανά στο αρχικό σχήμα (αντικαταστάθηκε στο 56′ από τον Πέτερσεν), έμεινε στο 0-0 στην έδρα της κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης.

Εχασε δύο ακόμη βαθμούς η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει στο Αμβούργο την τοπική ομάδα (1-1), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στην Bundesliga.

Η ομάδα του λιμανιού προηγήθηκε με τον Λοκόνγκα (18′), με τους «αετούς» να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ούγκο Λάρσον στο 26ο λεπτό. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για το γκολ της νίκης, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ισόπαλο έληξε και το ματς στη Στουτγκάρδη, με την τοπική ομάδα να μη μπορεί να λυγίσει την αντίσταση της Χόφενχαϊμ (0-0).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 15ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0

(10′ Μπραντ, 90’+7′ Μπέιερ)

Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 0-0

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4

(13′, 49′, 70′ Πεϊτσίνοβιτς-5′ Τρέου, 56′ πεν. Γκρίφο, 71′ αυτ. Σιλτ)

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1

(90’+ Σάφερ)

Αμβούργο-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(18′ Λοκόνγκα-26′ Λάρσον)

Λειψία-Λεβερκούζεν 20/12

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι 21/12

Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 21/12

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 38 -14αγ.

Ντόρτμουντ 32

Λειψία 29 -14αγ.

Χοφενχάιμ 27

Λεβερκούζεν 26 -14αγ.

Στουτγκάρδη 26

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 25

Ουνιόν Βερολίνου 21

Φράιμπουργκ 20

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 11 -14αγ.

Χαϊντενχάιμ 11 -14αγ.

Μάιντς 7 -14αγ.