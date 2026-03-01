Αθλητικά

Βόλος – ΑΕΚ: Ο Τσιμεντερίδης απέβαλε τον Μάρκο Νίκολιτς στο ημίχρονο

Ο προπονητής της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, με τον διαιτητή Τσιμεντερίδη να τον στέλνει στα αποδυτήρια με απευθείας κόκκινη
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Αμέσως μετά το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, ο διαιτητής Τσιμεντερίδης απέβαλε τον Μάρκο Νίκολιτς για διαμαρτυρίες.

Με το σκορ στο 1-1, η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι αρχικά για χέρι του Μπουζούκη στην περιοχή, ωστόσο ύστερα από παρέμβαση του VAR ο Τσιμεντερίδης πήρε πίσω την απόφαση του.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ ήταν έξαλλοι με τον Έλληνα διαιτητή, με τον Μάρκο Νίκολιτς και ορισμένους παίκτες της Ένωσης να κυκλώνουν τον Τσιμεντερίδη στο φινάλε του ημίχρονου.

Αποτέλεσμα της έντασης ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη, όπως και ο Ναλιτζής, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς είδε την κίτρινη κάρτα.

Αθλητικά
