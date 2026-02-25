Αθλητικά

Βόλος – ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Ένωσης ετοιμάζουν ιστορικό sold out στο Πανθεσσαλικό

Οι φίλοι της ΑΕΚ θα γεμίσουν όλο το γήπεδο του Βόλου
Η ΑΕΚ θα είναι σαν να παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Η Ένωση είναι έτοιμη να γράψει ιστορικό sold out σε γήπεδο αντιπάλου.

Περισσότερα από 14.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί στους φίλους της ΑΕΚ, ενώ σ’ αυτά προστίθενται και τα 4.000 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν για τον κόσμο του Βόλου, αλλά κι αυτά κατέληξαν στους φίλους της Ένωσης.

Την Πέμπτη θα τεθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο πακέτο εισιτηρίων που αναμένεται να εξαφανιστεί από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα γεμίσουν όλο το Πανθεσσαλικό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει το διπλό κόντρα στον ντεφορμέ Βόλο για να παραμείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, λίγο πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Αθλητικά
