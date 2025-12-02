Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Πάρτι» στο Πανθεσσαλικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με χατ-τρικ του Χάμουλιτς

Χωρίς να συναντήσει καμία δυσκολία, ο Βόλος επικράτησε του Αιγάλεω με 6-0 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαΐντ Χάμουλιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, ο Βόλος κατάφερε να πετύχει αυτή την ευρεία νίκη κι ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας με έναν αγώνα περισσότερο. Η ομάδα της Μαγνησίας έκανε έτσι ένα μεγάλο βήμα για την παρουσία της στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Χάμουλιτς βρήκε δίχτυα στο 57’ (πλασέ), στο 62’ (πλασέ) και στο 84’ (σουτ), ενώ δύο γκολ σημείωσε ο Ασεχνούν (10’ απευθείας φάουλ, 88’ πλασέ) κι ένα ο 18χρονος Σαντής (13’ πλασέ).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ: Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα (46’ Λυκουρίνος), Γροσδής (78’ Βαϊνόπουλος), Μπουζούκης (68’ Τσοκάνης), Λεγκίσι, Ασεχνούν, Σαντής (58’ Προύντζος), Χάμουλιτς

ΑΙΓΑΛΕΩ: Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου (63’ Τσιλιγγίρης), Ουνγκιαλίδης, Χότσκο (74’ Αθανασακόπουλος), Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν (63’ Απαλοδήμας) Φοφανά, Τσέγκρα, Εννομό.

Η βαθμολογία

1. ΟΦΗ 9 (7-1)

2. Λεβαδειακός 9 (7-2)

3. Άρης 9 (5-1)

4. ΑΕΚ 9 (4-1)

—————————–

5. Βόλος 7 (10-7) **

6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *

7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *

8. Κηφισιά 5 (4-3)

9. Ατρόμητος 4 (6-5)

10.Παναιτωλικός 3 (5-4)

11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *

12. Ηρακλής 3 (2-3) *

—————————–

13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8

14. Μαρκό 1 (2-3) *

15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)

16. Καβάλα 1 (1-4) *

17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)

18. Athens Kallithea 0 (1-4)

19. Ηλιούπολη 0 (1-5)

20. Αιγάλεω 0 (1-7)**

*Ματς λιγότερο

** Ματς περισσότερο