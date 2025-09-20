Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Η δεύτερη σερί νίκη των γηπεδούχων άφησε τους Αρκάδες στον πάτο της Super League

Ο Βόλος εντυπωσίασε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Αστέρας Τρίπολης έβγαλε “σφυγμό” μόνο στο τελευταίο 10λεπτο του αγώνα και η ομάδα της Μαγνησίας πήρε πολύτιμη νίκη (2-1) στο Πανθεσσαλικό, φτάνοντας έτσι το δεύτερό της “τρίποντο” στο πρωτάθλημα και φτάνοντας τους 6 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Στον 1 βαθμό και στην… ουρά της Super League οι Αρκάδες.

Το πρώτο ημίχρονο του Βόλος – Αστέρας Τρίπολης είχε καλό ρυθμό, αλλά στα πρώτα του 25 λεπτά δεν είχε μεγάλες φάσεις στις δυο εστίες. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν ελαφρά υπεροχή και έφτασαν τελικά στο γκολ στο 35′ με τον Λάμπρου. Ο Έλληνας εξτρέμ έκανε τις προσποιήσεις, σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Σίπτσιτς, άλλαξε πορεία και άφησε… άγαλμα τον Παπαδόπουλο για το 1-0.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Αρκάδες να έχουν δυο μεγάλες στιγμές για να ισοφαρίσουν. Στο 40′ ο Σιαμπάνης έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Καλτσά ενώ στο 45′ ο Κετού έκανε απίθανη ντρίμπλα, πέρασε τον Κάργα, έκανε το γύρισμα από δεξιά, αλλά ο Μακέντα δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του και να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο ενδιάμεσο (44′) ο Χάμουλιτς βγήκε… φάτσα με τον Παπαδόπουλο -από πλάγια θέση- αλλά το πλασέ του ήταν κάκιστο και η μπάλα έφυγε άουτ.

Η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου μέρους ήρθε στο 53′ από τον Βόλο. Ο Σόρια μπήκε από τα δεξιά στην αντίπαλη περιοχή, γύρισε στον Κόμπα που έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ, περνώντας δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αστέρα Τρίπολης. Οι Αρκάδες είχαν πιο… ζωηρή εικόνα στο δεύτερο μέρος, αλλά άφησαν κενά στην άμυνά τους. Στο 59′ λίγο έλειψε να το.. πληρώσουν. Οι γηπεδούχοι βγήκαν στην αντεπίθεση, με τον Χουάνπι να “σπάει” την κατάλληλη στιγμή την μπάλα στον Κόμπα, ο οποίος στο τετ-α-τετ έκανε το “μυτάκι”, αλλά ο Παπαδόπουλος αρχικά βρήκε την μπάλα με τον ώμο του και ο Σίπτσιτς απομάκρυνε στη γραμμή.

Οι γηπεδούχοι ήταν… φαρμάκι στις αντεπιθέσεις και στο 65′ άγγιξαν το 2-0. ο Λάμπρου δεν έκανε καλή πάσα στον Χουάνπι και ο τελευταίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο. Τελικά, στο 72′, ο Βόλος κατάφερε να φτάσει στο 2-0. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Κάργας έκανε την κεφαλιά και ο Φορτούνα με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 79′ ο Αστέρας Tρίπολης έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ο Κάργας λίγο έλειψε να ανέβει ολόκληρος στο σβέρκο του Μακέντα, σε προσπάθεια να διώξει την μπάλα, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι. Το VAR όμως τον κάλεσε να δει τη φάση, ο Πολυχρόνης άλλαξε γνώμη, σφύριξε την παράβαση και ο Μακέντα στάθηκε εύστοχος από τα 11 βήματα και μείωσε σε 2-1.

Ο Αστέρας Τρίπολης τα έδωσε όλα για την ισοφάριση και στο 86′ κατάφερε να σκοράρει. Μετά από σέντρα του Έντερ, ο Χαραλαμπόγλου πετάχτηκε και σκόραρε με προβολή. η φάση πέρασε από έλεγχο VAR και το γκολ ακυρώθηκε, για οφσάιντ του σκόρερ.