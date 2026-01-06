Βόλος – Κηφισιά 0-1: «Διπλό» με εκπληκτικό γκολ και ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Ναζάρ Αμανί πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, η Κηφισιά πέρασε με 1-0 από την έδρα του Βόλου και πανηγύρισε την παρθενική της πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στο πρώτο της ματς χωρίς τους Τετέι και Παντελίδη στο ρόστερ της. Η αθηναϊκή ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας και σε μονό αγώνα τον Λεβαδειακό, για μια θέση στα ημιτελικά του θεσμού.

Ο Βόλος είχε ξεκάθαρη υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κηφισιά, πλησιάζοντας με το… καλημέρα τα αντίπαλα καρέ. Οι γηπεδούχοι έχασαν στο 10′ την πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του αγώνα. Ο Ασεχνούν εκτέλεσε εκπληκτικά το φάουλ, με τον Σιαμπάνη να μένει άγαλμα και με την μπάλα χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι του Ξενόπουλου και στο έδαφος, πριν απομακρυνθεί!

Ο Βόλος συνέχισε να ελέγχει το ματς και να φτιάχνει ευκαιρίες. Στο 19′ ο Ξενόπουλος έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Λάμπρου, ενώ στο επόμενο λεπτό ο εντελώς αμαρκάριστος Κάργας σούταρε στην κίνηση ελάχιστα άουτ! Στο 26′ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή των φιλοξενούμενων στο ματς. Ο Πόμπο εκτέλεσε με σέντρα ένα φάουλ, ο Γκέρσον πήρε την κεφαλιά και ο Σιαμπάνης έδιωξε εντυπωσιακά. Στο 42′ οι γηπεδούχοι είχαν την τελευταία τους μεγάλη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο με τον Λεγκίσι να πιάνει την κεφαλιά – ψαράκι και να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ η μπάλα.

Μελανό σημείο του αγώνα στο πρώτο του ημίχρονο, ο τραυματισμός του Μαρτίνεθ στο χέρι του στο 32′ (έπεσε άτσαλα στο χορτάρι αποχώρησε δακρυσμένος από τον αγωνιστικό χώρο και υπάρχουν φόβοι για κάταγμα στον αγκώνα).

Το δεύτερο ημίχρονο είχε καλύτερο ρυθμό, με την Κηφισιά να ανεβάζει “στροφές” και να βοηθάει σε αυτό. Αυτό που έλειπε όμως -σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο- ήταν οι φάσεις. Οι δυο ομάδες δοκίμασαν κάποια μακρινά σουτ, που όμως δεν απείλησαν ιδιαίτερα τους τερματοφύλακες. η Κηφισιά όμως ήταν αυτή που είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή του δεύτερου μέρους, στο 65′. Ο Μαϊντάνα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Πόμπο πλάσαρε λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι και η μπάλα -που είχε πορεία προς την εστία του Βόλου- κόντραρε στην πλάτη του Κάργα.

Λίγο μετά (74′) ο Μύγας απείλησε με ισχυρό μακρινό σουτ την εστία της Κηφισιάς, αλλά είδε τον Ξενόπουλο να διώχνει εντυπωσιακά. Το 0-0 φάνηκε ότι δύσκολα θα αλλάξει. Στο 81′ όμως ο Αμανί βρήκε χώρο εκτός περιοχής και με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 0-1 της Κηφισιάς.

Ο Βόλος πήρε την κατοχή της μπάλας, πίεσε για την ισοφάριση που θα έστελνε το ματς στα πέναλτι, αλλά ο Ξενόπουλος δεν το επέτρεψε κι έτσι αποκλείστηκε μέσα στο Πανθεσσαλικό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα (82′ Πίντσι), Μπαρτίνες (32′ λ.τρ. Χουάνπι), Κόμπα (82′ Γρόσδης), Μπουζούκης, Ασεχνούν, Λεγκίσι (69′ Τασιούρας), Λάμπρου (69′ Χάμουλιτς)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μαϊντάνα, Σόουζα (63′ Αντονίσε), Ποκόρνι, Πέρεθ (64′ Εμπό), Βιγιαφάνιες (46′ Αμάνι), Πόμπο (87′ Πέτκοφ), Ζέρσον, Πατήρας, Χριστόπουλος (46′ Μούσιολικ)