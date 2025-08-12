Βόλος – Λεβαδειακός 2-0: Κατέκτησαν το φιλανθρωπικό τουρνουά στο Πανθεσσαλικό οι Βολιώτες

Ο Βόλος νίκησε με 2-0 τον Λεβαδειακό στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργανώθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και κατέκτησε την πρώτη θέση, με τον Πανσερραϊκό να μένει στην τρίτη θέση, μετά τη δική του νίκη στα πέναλτι επί της ΑΕΛ.

Με σκόρερ τους Ασεχνούν και Τσιβελεκίδη, ο Βόλος έφθασε στο δεύτερο ημίχρονο στη νίκη επί του Λεβαδειακού και πήρε την άτυπη πρωτιά στο φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργάνωσε ο ίδιος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Νωρίτερα, ο Πανσερραϊκός έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ, αλλά αποδείχθηκε πιο εύστοχος στη διαδικασία των πέναλτι, για να “λυγίσει” την αντίπαλό του και να φθάσει στην τρίτη θέση του τουρνουά.

Ο Ατανάσοφ άνοιξε το σκορ για τους “βυσσινί” στο 53′, αλλά λίγα λεπτά αργότερα, ο Λιάσος με ένα “κεραυνό” ισοφάρισε για τους Σερραίους. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε έτσι στη… ρώσικη ρουλέτα, με τον Πανσερραϊκό να επικρατεί εκεί με 3-4 και να πανηγυρίζει τη νίκη.