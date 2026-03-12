«Βόμβα» για Γιούργκεν Κλοπ, η Bild τον στέλνει στην εθνική Γερμανίας

Το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ έχει βρεθεί στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, με τα διεθνή Μέσα να τον βάζουν στο “στόχαστρο” της Ρεάλ Μαδρίτης, της Τσέλσι αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτή τη φορά, η Bild έρχεται να αναφέρει ότι ο Γερμανός πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ και νυν διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull αναμένεται να… υπηρετήσει τη χώρα του!

Το δημοσίευμα τη Bild αναφέρει πως ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είναι ευχαριστημένος με τη θέση που έχει στη Red Buul, αναμένεται να αποχωρήσει και γράφει πως ο 58χρονος προπονητής θα αναλάβει την Εθνική Γερμανία, μετά το Μουντιάλ του 2026.

Germany are considering Jürgen Klopp as its manager for the 2026 World Cup, reports @BILD! pic.twitter.com/KapKYyRoAK — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 11, 2026

Το εν λόγω ρεπορτάζ τονίζει πως ο Γιούργκεν Κλοπ θα διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν και θέλει να επιστρέψει στους πάγκους, χωρίς όμως το καθημερινό άγχος και την πίεση που έχει ένας σύλλογος.