Απίστευτη ανατροπή στα μετεγγραφικά σενάρια του NBA, με τον Καϊρί Ίρβινγκ να… ονειρεύεται μία τρομερή υπερ-ομάδα στους Ντάλας Μάβερικς, με τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι φήμες ήθελαν τον Λεμπρόν Τζέιμς να προσπαθεί να πείσει τον Καϊρί Ίρβινγκ να βρεθεί στο πλευρό του στους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά έγκυρος ρεπόρτερ του NBA υποστηρίζει ότι συνέβη το… ανάποδο.

Ο Ίρβινγκ επιθυμεί την παραμονή του στους Ντάλας Μάβερικς και επικοινώνησε με τον “Βασιλιά” για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν μία superteam μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Λεμπρόν δεν είναι πάντως ελεύθερος και έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τους Λέικερς.

Sources: Kyrie Irving has reached out to Lakers star LeBron James in attempts to see if James would come to Dallas. Irving is a free agent this offseason.