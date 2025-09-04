Συμβαίνει τώρα:
Βοσνία – Γεωργία 84-76: Στους «16» του Eurobasket οι Βόσνιοι – Θέλουν δώρο από την Ελλάδα οι Γεωργιανοί

Οι Βόσνιοι πήραν το θρίλερ και κόντρα στα προγνωστικά έκλεισαν θέση στη νοκ άουτ φάση
Την πρόκριση της στη φάση των “16” του Eurobasket πανηγύρισε η Βοσνία, η οποία επικράτησε της Γεωργίας με 84-76 για την τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα.

Βοσνία και Γεωργία έδωσαν έναν τελικό πρόκρισης στη Λεμεσό, με την παρέα του Νούρκιτς να είναι ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και να φτάνει τελικά στη νίκη που της έδωσε το εισιτήριο για τη νοκ άουτ φάση του Eurobasket.

Από την πλευρά τους, οι Γεωργιανοί θα περιμένουν νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας για να βρεθούν κι αυτοί στους “16”, πετώντας εκτός την Ισπανία στην ισοβαθμία.

Ένα τρίποντο του Λάζιτς για το 80-71 στα 3:32 πριν από το φινάλε ήταν το καλάθι τελικά που έκρινε τον αγώνα, με τους Γεωργιανούς να παλεύουν για την ανατροπή αλλά να μην τα καταφέρνουν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76.

ΒΟΣΝΙΑ (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 15 (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρόμπερσον 15 (1/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ασίστ), Αλιμπέγκοβιτς 2 (1/5 σουτ), Άτιτς 11 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκέγκιτς 9 (1), Λάζιτς 13 (2), Βράμπατς 10 (2), Καμένιας 9 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 2, Μαμουκελασβίλι 20 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε, Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 13 (3), Σενγκέλια 6 (2/10 δίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτάτζε 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μπάλντουιν 18 (6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οτσχικίτζε.

Τα ομαδικά στατιστικά της Βοσνίας: 16/28 δίποντα, 14/32 τρίποντα, 10/14 βολές, 32 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 8 επιθετικά), 26 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 12 λάθη, 18 φάουλ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Γεωργίας: 22/41 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 11/16 βολές, 33 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 12 λάθη, 20 φάουλ.

