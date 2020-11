Βουλγαρία – Ελλάδα: Μυθικός Αθηναίου κράτησε “ζωντανή” την Εθνική (video)

Η Εθνική Ελλάδας βρέθηκε μία… ανάσα από νέα “σφαλιάρα” στα “παράθυρα” της FIBA, με τη Βουλγαρία να προηγείται με 9 πόντους δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, αλλά ο Γιάννης Αθηναίου αρνήθηκε να χάσει.

Ο γκαρντ της Εθνικής μας πέτυχε δύο απίθανα τρίποντα από τα 8 μέτρα και έφερε την Ελλάδα σε απόσταση βολής από τους Βούλγαρους, μέσα σε δύο επιθέσεις.

Ένα φοβερό κάρφωμα του Κατσίβελη αμέσως μετά και μία καλή άμυνα, έστειλαν το ματς στην παράταση και γλίτωσαν αρχικά το κάζο από την Εθνική Ελλάδας. Ο Αθηναίου είχε μάλιστα 18 πόντους με 5 τρίποντα στην κανονική διάρκεια.

🇬🇷 + DRAMA = ❤️️@HellenicBF force overtime with an unbelievable comeback in the last minute of the game!#EuroBasket pic.twitter.com/4RstmQTIKQ