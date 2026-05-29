Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός απέρριψε προσφορά της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέι, σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα

Οι «ερυθρόλευκοι» υπολογίζουν τον Ροντινέι ως βασικό στέλεχος και της νέας σεζόν
Ο Ροντινέι
Ο Ροντινέι κόντρα στον ΠΑΟΚ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός είπε «όχι» σε προσφορά της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέι σύμφωνα με Μέσα της Βραζιλιάς, καθώς τον υπολογίζει κανονικά για το ρόστερ της νέας σεζόν.

Ο Ροντινέι έκλεισε τρομερά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καθώς επιστρέφοντας στη θέση του δεξιού χαφ πέτυχε 4 γκολ στα πλέι οφ της Super League και απέδειξε ότι έχει ακόμα να προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα από τη Βραζιλία αναφέρει ότι ο Ροντινέι είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην πατρίδα του και ότι τα είχε βρει σε όλα με την Ατλέτικο Παραναένσε, όμως οι Πειραιώτες δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χάσουν έναν εκ των αρχηγών της ομάδας τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
208
144
119
71
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo