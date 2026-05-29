Ο Ολυμπιακός απέρριψε προσφορά της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέι, σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα

Ο Ολυμπιακός είπε «όχι» σε προσφορά της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέι σύμφωνα με Μέσα της Βραζιλιάς, καθώς τον υπολογίζει κανονικά για το ρόστερ της νέας σεζόν.

Ο Ροντινέι έκλεισε τρομερά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καθώς επιστρέφοντας στη θέση του δεξιού χαφ πέτυχε 4 γκολ στα πλέι οφ της Super League και απέδειξε ότι έχει ακόμα να προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα από τη Βραζιλία αναφέρει ότι ο Ροντινέι είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην πατρίδα του και ότι τα είχε βρει σε όλα με την Ατλέτικο Παραναένσε, όμως οι Πειραιώτες δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χάσουν έναν εκ των αρχηγών της ομάδας τους.