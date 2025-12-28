Βούτσεβιτς: «Ο Αντετοκούνμπο είχε νεύρα γιατί οι Μπουλς δεν τον θέλουν με ανταλλαγή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μία στιγμή έντασης με τον Βούτσεβιτς στο παιχνίδι Μπουλς – Μπακς και ο Μαυροβούνιος μίλησε για το περιστατικό.

Το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο στην εκπνοή του αγώνα που κέρδισαν οι Μπακς έφερε μεγάλη ένταση. Ο Βούτσεβιτς που «ζήτησε τα ρέστα» από τον Αντετοκούνμπο μίλησε για το περιστατικό μετά τη λήξη του αγώνα βάζοντας μία νέα διάσταση στη συζήτηση.

«Συνήθως όταν το παιχνίδι τελειώνει, απλώς κάνεις ντρίμπλα μέχρι να λήξει ο χρόνος. Υποθέτω πως ο Γιάννης είχε νεύρα για αυτό το δημοσίευμα που έλεγε ότι οι Μπουλς δεν θα έκαναν ποτέ ανταλλαγή για να τον πάρουν και ήθελε να αποδείξει κάτι. Τον ρώτησα και μου είπε ναι, δεν θέλετε να με αποκτήσετε με ανταλλαγή», ανέφερε ο Μαυροβούνιος σέντερ των Μπουλς.

Nikola Vucevic on Giannis’ late game windmill dunk:



“I’m assuming Giannis was mad about that report that came out the Bulls didn’t want to trade for him.”



(via @Will_Gottlieb, h/t @Fullcourtpass)pic.twitter.com/3xDaAVTVfN — Legion Hoops (@LegionHoops) December 28, 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ερώτηση για το αν θα μείνει στο Μιλγουόκι απάντησε ότι είναι ασέβεια να τον ρωτούν κάτι τέτοιο και ότι «είμαι εδώ».