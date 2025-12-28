Αθλητικά

Βούτσεβιτς: «Ο Αντετοκούνμπο είχε νεύρα γιατί οι Μπουλς δεν τον θέλουν με ανταλλαγή»

Ο Μαυροβούνιος σέντερ έδωσε τη δική του εξήγηση για την ένταση στο φινάλε
Ο Βούτσεβιτς με τη φανέλα των Μπουλς
Ο Βούτσεβιτς με τη φανέλα των Μπουλς/ Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μία στιγμή έντασης με τον Βούτσεβιτς στο παιχνίδι Μπουλς – Μπακς και ο Μαυροβούνιος μίλησε για το περιστατικό.

Το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο στην εκπνοή του αγώνα που κέρδισαν οι Μπακς έφερε μεγάλη ένταση. Ο Βούτσεβιτς που «ζήτησε τα ρέστα» από τον Αντετοκούνμπο μίλησε για το περιστατικό μετά τη λήξη του αγώνα βάζοντας μία νέα διάσταση στη συζήτηση.

«Συνήθως όταν το παιχνίδι τελειώνει, απλώς κάνεις ντρίμπλα μέχρι να λήξει ο χρόνος. Υποθέτω πως ο Γιάννης είχε νεύρα για αυτό το δημοσίευμα που έλεγε ότι οι Μπουλς δεν θα έκαναν ποτέ ανταλλαγή για να τον πάρουν και ήθελε να αποδείξει κάτι. Τον ρώτησα και μου είπε ναι, δεν θέλετε να με αποκτήσετε με ανταλλαγή», ανέφερε ο Μαυροβούνιος σέντερ των Μπουλς.

 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ερώτηση για το αν θα μείνει στο Μιλγουόκι απάντησε ότι είναι ασέβεια να τον ρωτούν κάτι τέτοιο και ότι «είμαι εδώ». 

