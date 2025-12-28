Το εξωπραγματικό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφερε τη σύρραξη στο Σικάγο

Οι Μιλγουόκι Μπακς κέρδισαν 112-103 στην έδρα των Σικάγο Μπουλς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τέλος του αγώνα έκανε ένα τρομερό windmill κάρφωμα που νευρίασε τον Νίκολα Βούτσεβιτς και τους συμπαίκτες του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έγραψε» το τελικό σκορ του αγώνα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, το οποίο νευρίασε τους παίκτες των Σικάγο Μπουλς, εξαιτίας ότι το παιχνίδι είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Ο Βούτσεβιτς και ο Γουάιτ ζήτησαν από τον Αντετοκούνμπο να απολογηθεί, αυτός προσπάθησε να αποχωρήσει και αυτό έκανε ένα κουβάρι τους παίκτες, το οποίο όμως δεν προκάλεσε κάποια άσχημη αντίδραση και μετά από λίγο η ένταση έπεσε και οι παίκτες πήγαν στα αποδυτήρια.

Bucks-Bulls HEATED after Giannis windmill



CHAOS. pic.twitter.com/5ubOlLlZXE — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2025

Ο Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του από τον τραυματισμό είχε 29 πόντους και 8 ριμπάουντ και οδήγησε στη νίκη τους Μπακς κόντρα στους Μπουλς και απάντησε σε ερώτηση για το μέλλον του.