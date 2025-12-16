Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Τη Δευτέρα η ανάδειξη των κορυφαίων του ελληνικού αθλητισμού – Όλες οι υποψηφιότητες

Η 72η Τελετή Απονομής Αθλητικών Βραβείων ΠΣΑΤ 2025 βρίσκεται… προ των πυλών, αφού oλοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού για τη χρονιά που βρίσκεται στο φινάλε της.

Το gala για τα βραβεία ΠΣΑΤ θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 18:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Η αναφορά στην πρώτη τριάδα των κατηγοριών γίνεται με αλφαβητική σειρά, δεδομένου ότι οι νικητές θα ανακοινωθούν την ώρα της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα…

Οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ είναι οι:

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ Γιάννης (καλαθοσφαίριση)

ΚΑΡΑΛΗΣ Εμμανουήλ (στίβος)

ΝΤΟΥΣΚΟΣ Στέφανος (κωπηλασία)

4. Κουγιουμτσίδης Γιώργος (πάλη): 91. 5. Πετρούνιας Λευτέρης (ενόργανη γυμναστική): 55, 6. Χρήστου Απόστολος (κολύμβηση): 46, 7. Κουρουγκλιέφ Νταουρέν (πάλη): 15, 8. Κακουλάκης Βασίλης (κολύμβηση): 5, 9. Χαλκιαδάκης Χαράλαμπος (σκοποβολή): 5, 10. Ανδριαδάκης Φίλιππος (κολύμβηση): 4, 11. Κακουλάκης Νίκος (κολύμβηση): 4, 12. Αθανασιάδης Καούδης Άγγελος (κωπηλασία): 4, 13. Σεχίδης Φίλιππος (μοντέρνο πένταθλο): 4, 14. Παππάς Νικόλαος (ιστιοπλοϊα): 4, 15. Ντούμας Ευάγγελος Ευφραίμ (ιστιοπλοϊα): 3, 16. Σίσκος Απόστολος (κολύμβηση): 3, 17. Χουρδάκης Κωνσταντής (κολύμβηση): 3, 18. Αργυράκης Χρήστος (καράτε): 3, 19. Μαυρομμάτης Νίκος (σκοποβολή): 3, 20. Νικολαντωνάκης Ευφραίμ (σκοποβολή): 3, 21. Κολιτσόπουλος Αρίωνας (πάλη): 2, 22. Δημόπουλος Στέφανος (κανόε καγιάκ): 2, 23. Ξένος Χρήστος Στέφανος (καράτε): 1, 24. Μπαλιώτης Γιώργος (καράτε): 1.

Οι τρεις επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ είναι οι:

ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Βασιλική (υδατοσφαίριση)

ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Ελευθερία (υδατοσφαίριση)

ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ Μαρία (πάλη)

4.Τριχά Φωτεινή (υδατοσφαίριση): 88, 5. Κατζουράκη Εμμανουέλα (σκοποβολή): 74, 6. Ξενάκη Έλενα (υδατοσφαίριση): 57, 7. Τζένγκο Ελίνα (στίβος): 56, 8. Εμμανουηλίδου Πολυνίκη (στίβος): 38, 9. Βασιλάκη Άρτεμις (κολύμβηση): 35, 10. Σταματοπούλου Ιωάννα (υδατοσφαίριση): 32, 11. Δαμασιώτη Γεωργία (κολύμβηση): 32, 12. Γεωργιάδου Δέσποινα (ξιφασκία): 32, 13. Στρατουδάκη Μαρία (άρση βαρών): 26, 14. Κυδωνάκη Κυριακή (καράτε): 17, 15. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) (κωπηλασία): 17, 16. Τελτσίδου Ελισάβετ (τζούντο): 16, 17. Γκίκα Ερμιόνη (ιστιοπλοϊα): 12, 18. Λυκομήτρου Βάλια (κωπηλασία): 11, 19. Ραφαηλίδου Μαρία (στίβος): 9, 20. Πατσούρα Μαρία Ίλια (μοντέρνο πένταθλο): 9, 21. Μυτιληναίου Ιόλη (ιππασία): 9, 22. Μαρκαντωνάκη Άννα Μαρία (σκοποβολή): 8, 23. Διαβάτη Ελένη (κωπηλασία): 5, 24. Καραβασίλη Ισμήνη Μαρία (καλλιτεχνική κολύμβηση): 3, 25. Κουρούση Άννα Καλλιόπη (Αλίνα) (ξιφασκία): 2.

Οι τρεις επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ είναι οι:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

4.Ολυμπιακός Άνδρες Ποδόσφαιρο: 48, 5. ΑΕΚ Γυναίκες ποδόσφαιρο: 30, 6. ΠΑΟΚ Άνδρες Καλαθοσφαίριση: 16, 7. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) & Λυκομήτρου Βάλια (κωπηλασία): 16, 8. Εθνική Άνδρες Βόλεϊ: 14, 9. Αλεξόγλου Ελένη & Πασχαλάκη Μυρτώ (μπιτς βόλεϊ): 12, 10. Εθνική Γυναίκες Βόλεϊ: 11, 11. Παναθηναϊκός Άνδρες Καλαθοσφαίριση: 11, 12. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) & Φίτσιου Ζωή (κωπηλασία): 9, 13. Εθνική Νέων Γυναικών U20 Υδατοσφαίριση: 7, 14. Μουρατίδου Πασχαλίνα & Λιόλιου Γαβριέλα (κωπηλασία): 6, 15. Ολυμπιακός Γυναίκες καλαθοσφαίριση: 5, 16. Μουρατίδου Πασχαλίνα & Διαβάτη Ελένη (κωπηλασία): 5, 17. Φίτσιου Ζωή & Αναστασιάδου Ευαγγελία (κωπηλασία): 5, 18. Ομαδικό Ανδρών σκοποβολή: 4, 19. Εθνική Άνδρες Γκολφ: 3, 20. Εθνική Γυναίκες Καλλιτεχνική Κολύμβηση: 3, 21. Εθνική Άνδρες Πινγκ Πονγκ: 2, 22. Ολυμπιακός Έφηβοι ποδόσφαιρο: 2, 23. Γιαννούλης Κωνσταντίνος & Μουσελίμης Ιάσονας (κωπηλασία): 1.

Οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ είναι οι:

ΒΛΑΧΟΣ Θοδωρής (υδατοσφαίριση)

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Χάρης (υδατοσφαίριση)

ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ Βασίλης (καλαθοσφαίριση)

4.Καραλής Χαράλαμπος & Στεπάνσκι Μαρτσίν (στίβος): 104, 5. Μεντιλίμπαρ Χοσέ Λουίς (ποδόσφαιρο): 77, 6. Ποστιλιόνε Τζιάνι (κωπηλασία): 52, 7. Αταμάν Εργκίν (καλαθοσφαίριση): 32, 8. Μπαρτζώκας Γιώργος (καλαθοσφαίριση): 25, 9. Ιακωβίδης Θέμης (πάλη): 16, 10. Σαλαβαντάκης Γιώργος (σκοποβολή): 16, 11. Σουρδής Γιώργος (κολύμβηση): 12, 12. Μποτσκαριώβ Γιώργος (στίβος): 8, 13. Βελέντζας Παναγιώτης (κολύμβηση): 6, 14. Ράφτης Δημήτρης (ενόργανη γυμναστική): 5, 15. Καλλιτσάρης Τάσος (κολύμβηση): 4, 16. Μπακούση Βάνα (κολύμβηση): 4, 17. Οικονόμου Άκης (κολύμβηση): 3, 18. Δαμασιώτης Γιώργος (κολύμβηση): 2, 19. Ζαφειριάδης Στέφανος (κολύμβηση): 2, 20. Παριγέι Μοησέν (πάλη): 2.

Οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ με Αναπηρία είναι οι:

ΓΚΑΒΕΛΑΣ Αθανάσιος (στίβος)

ΛΙΟΤΣΟΣ Παύλος (ταεκβοντό κωφών)

ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ Αντώνης (κολύμβηση)

4.Μιλάνος Νικόλαος Κυπριανός (ταεκβοντό): 58, 5. Μιχαλεντζάκης Δημοσθένης (κολύμβηση): 56, 6. Ιωσηφίδης Νίκος (πάλη κωφών): 56, 7. Κωνσταντινίδης Αθανάσιος (στίβος): 41, 8. Κουλούμογλου Πασχάλης (άρση βαρών): 27, 9. Αβραμίδης Ιωάννης (στίβος): 21, 10. Σκούρτης Αλέξανδρος Διαμαντής (στίβος): 13, 11. Τζούνης Κωνσταντίνος (στίβος): 11, 12. Τουρκοχωρήτης Κωνσταντίνος (στίβος): 4.

Οι τρεις επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ με Αναπηρία είναι οι:

ΚΟΡΟΚΙΔΑ Δήμητρα (τακεβοντό)

ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Λήδα Μαρία (στίβος)

ΝΕΣΤΟΡΑ Ελένη (ταεκβοντό)

4.Πασχαλίδου Θεοδώρα (τζούντο): 155, 5. Γιαλλούρου Αλεξάνδρα (ταεκβοντό κωφών): 67.

Οι δύο επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Αθλητών με Αναπηρία είναι οι:

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Γρηγόρης & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα (μπότσια)

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά.