Βραζιλία – Γαλλία 1-2: Οι τρικολόρ των 10 παικτών νίκησαν με Εμπαπέ και Εκιτικέ

Η Γαλλία ήταν η μεγάλη νικήτρια του σπουδαίου φιλικού παιχνιδιού με τη Βραζιλία, με τους τρικολόρ να επικρατούν με 2-1, παρότι αγωνίστηκαν από το 55′ με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ουπαμεκανό.

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να επιστρέφει στα γκολ μετά από περίπου ενάμιση μήνα, η Γαλλία “λύγισε” τη Βραζιλία στο σπουδαίο φιλικό.

Το σκορ άνοιξε ο επιθετικός της Ρεάλ, ενώ στο 55′ ο Νταγιό Ουπαμεκανό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR FRANCE!



Brazil 0-1 France.pic.twitter.com/9udXk6kmXv — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 26, 2026

RED CARD FOR UPAMECANO!

FRANCE ARE DOWN TO 10 MEN!



BRAZIL 0-1 FRANCE



pic.twitter.com/iaehwFUsD1 — Football Scope (@FootScopeX) March 26, 2026

Παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο, , η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ βρήκε και δεύτερο γκολ στο 65′ με τον Εκιτικέ.

HUGO EKITIKE DOUBLES THE LEAD FOR FRANCE!



Brazil 0-2 France.pic.twitter.com/maEi0tmL6W — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 26, 2026

Η Βραζιλία αντέδρασε, μειώνοντας στο 78ο λεπτό με τον Μπρέμερ, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε την ισοπαλία κόντρα στη Γαλλία των 10 παικτών.

GOAL: BREMER PULLS ONE BACK FOR BRAZIL!!!!!!!!!!



Brazil 1-2 France pic.twitter.com/3676vLrhac — EditBall (@EditBallx) March 26, 2026

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Έντερσον, Γουέσλι (71′ Ιμπάνιεζ), Μπρέμπερ, Περέιρα, Ντόουγκλας Σάντος (71′ Ντανίλο), Κασεμίρο (84′ Σάρα), Αντρέι Σάντος, Ραφίνια (46′ Ενρίκε), Κούνια (71′ Τιάγκο), Βινίσιους, Μαρτινέλι (62′ Πέδρο).

ΓΑΛΛΙΑ: Μενιάν, Γκούστο (90+1′ Καλουλού), Κονατέ, Ουπαμεκανό, Ερναντέζ, Τσουαμενί (58′ Καντέ), Ραμπιό, Ντεμπελέ (58′ Λακρουά), Ολίσε (90+1′ Ακλιούτσε), Εκιτικέ (66′ Ντουέ), Εμπαπέ (66′ Τουράμ).