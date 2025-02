«Βράζουν» στη Ρεάλ Μαδρίτης για κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε σε μαρκάρισμα στον Κιλιάν Εμπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 1-0 στην έδρα της Εσπανιόλ και πλέον έχει στο -1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, μια αγωνιστική πριν το ντέρμπι των δυο ομάδων στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”. Στους φιλοξενούμενους “φωνάζουν” για τη διαιτησία και συγκεκριμένα για τη φάση του 60′, όταν ο Κάρλος Ρομέρο ανέκοψε την αντεπίθεση του Κιλιάν Εμπαπέ με ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα, πίσω από το κέντρο.

Ο Μουνίθ Ρουίθ τιμώρησε τον παίκτη των γηπεδούχων με κίτρινη κάρτα για το φάουλ στον Κιλιάν Εμπαπέ, ωστόσο δεν κλήθηκε καν από το VAR να εξετάσει τη φάση για κόκκινη κάρτα υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αμέσως μετά τον αγώνα και την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κάρλο Αντσελότι εξέφρασε τη δυσφορία του για τη διαιτησία που είχαν οι “μερένγκες”.

That tackle on Mbappe is a CLEAR red card but I guess the referee is blind pic.twitter.com/8oVovy7t9x