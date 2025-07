Wimbledon: Έβαλε τα κλάματα η Ανισίμοβα μιλώντας για τη μητέρα της – «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εκείνη»

Μπορεί να γνώρισε την ήττα από την Ίγκα Σβιόντεκστον με 2-0 σετ (6-0, 6-0) στον τελικό του Wimbledon, ωστόσο η Αμάντα Ανισίμοβα κέρδισε τις καρδιές όλων με την συγκίνησή της και τα όσα ανέφερε για τη μητέρα της λίγο μετά το τέλος του αγώνα.

Η 23χρονη Αμερικανίδα τενίστρια στην πρώτη της παρουσία σε τελικό Grand Slam δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της, η οποία βρισκόταν στις εξέδρες του Wimbledon.

«Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν εκείνη. Έχει δουλέψει περισσότερο από μένα. Είναι ο πιο ανιδιοτελής άνθρωπος του κόσμου και έχει κάνει τα πάντα για να φτάσω σ’ αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και έσπασες την προκατάληψη του να ταξιδεύεις. Σίγουρα δεν φταις εσύ που έχασα σήμερα», είπε με λυγμούς η Ανισίμοβα, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

