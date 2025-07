WNBA: Σεξιστική επίθεση από οπαδό, πέταξε ερωτικό βοήθημα στο παρκέ

Ένα σεξιστικό περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Golden State Valkyries – Atlanta Dream στο WNBA, καθώς ένας οπαδός πέταξε ερωτικό βοήθημα στο παρκέ.

Την ώρα που οι αθλήτριες του WNBA “παλεύουν” να αυξήσουν τα συμβόλαιά τους, σε αντιστοιχία με αυτά στο NBA, η σεξιστική επίθεση του οπαδού με το ερωτικό βοήθημα στον αγώνα των Golden State Valkyries – Atlanta Dream ήρθε να αναδείξει ένα ακόμη πρόβλημα για τον αθλητισμό γυναικών στις ΗΠΑ.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η εικόνα έγινε viral στα social media, ξεσηκώνοντας σάλο μεταξύ των χρηστών, ενώ οι παίκτριες απειλήθηκαν και σωματικά, καθώς το βάρος του δεν ήταν αμελητέο. “Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ευτυχώς καταφέραμε να μείνουμε συγκεντρωμένες μετά από αυτό”, δήλωσε σχετικά η Ιταλίδα φόργουορντ των Golden State Valkyries, Σεσίλια Ζανταλασίνι.

Dawg. You can’t make this up. The WNBA game between the Golden State Valkyries and the Atlanta Dream was stopped after a d*ldo was thrown onto the court and they showed it on national tv pic.twitter.com/yrbYdKc8Js