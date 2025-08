WNBA: Συνελήφθη ο φίλαθλος που πέταξε σεξουαλικό βοήθημα σε αγώνα

Το πρωτοφανές περιστατικό που αναστάτωσε τον αγώνα μεταξύ των Golden State Valkyries και των Atlanta Dream για το WNBA, όταν φίλαθλος πέταξε σεξουαλικό βοήθημα στο γήπεδο φαίνεται πως λύθηκε, καθώς με ενημέρωση της ομοσπονδίας το άτομο συνελήφθη και θα αντιμετωπίσει ποινικές κυρώσεις.

Μάλιστα, μετά την έκταση που πήρε η υπόθεση, το WNBA αντέδρασε άμεσα, ανακοινώνοντας ότι οποιοσδήποτε ρίξει αντικείμενο στο παρκέ θα αποβάλλεται επί τόπου και θα διώκεται ποινικά.

«Η ασφάλεια και η ευημερία όλων στα γήπεδά μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το πρωτάθλημα. Αντικείμενα οποιουδήποτε είδους που πετιούνται στο γήπεδο ή στην περιοχή των καθισμάτων μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παικτών, διαιτητών και θεατών», υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση.

Ain’t no way…cmon man. Dumbass fan…broadcast actually showed the object that was thrown. I’m keeping this pic.twitter.com/7pTJgQ5Uuk