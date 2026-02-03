Αθλητικά

Χακίμ Σαχαμπό: «Παιχνίδι με την μπάλα, ντρίμπλα και νίκη με 4-3» οι προτιμήσεις του νέου παίκτη της ΑΕΚ

Οι απαντήσεις του νεαρού μέσου στο AEK TV
Ο Σαχαμπό
Ο Σαχαμπό με τη φανέλα της ΑΕΚ / Φωτογραφία του aekfc.gr

Ο Χακίμ Σαχαμπό αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ και μετά την παρουσίασή του από την Ένωση, απάντησε και σε μία σειρά από ερωτήσεις για το AEK TV.

Με μία σειρά από απαντήσεις, ο Χακίμ Σαχαμπό έδειξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο και πλέον ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Οι απαντήσεις του Σαχαμπό

-Αγαπημένος σου αριθμός;
22. 
-Ποδοσφαιρικό είδωλο; 
Πολ Πογκμπά. 
-Άμυνα ή επίθεση; 
Επίθεση. 
-Νίκη με 1-0 ή 4-3; 
4-3. 
-Κίτρινο ή μαύρο; 
Μαύρο. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)


-Το πιο δυνατό σου στοιχείο; 
Παιχνίδι με την μπάλα. 
-Ντρίπλα ή κάθετη πάσα; 
Ντρίπλα. 
-Μουσική πριν από το παιχνίδι ή σιωπή; 
Μουσική. 
-Τι δεν λείπει ποτέ από το κινητό σου; 
Το τηλέφωνο της μητέρας μου. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
122
121
111
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo