Χακίμ Σαχαμπό: «Παιχνίδι με την μπάλα, ντρίμπλα και νίκη με 4-3» οι προτιμήσεις του νέου παίκτη της ΑΕΚ

Ο Χακίμ Σαχαμπό αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ και μετά την παρουσίασή του από την Ένωση, απάντησε και σε μία σειρά από ερωτήσεις για το AEK TV.

Με μία σειρά από απαντήσεις, ο Χακίμ Σαχαμπό έδειξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο και πλέον ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Οι απαντήσεις του Σαχαμπό

-Αγαπημένος σου αριθμός;

22.

-Ποδοσφαιρικό είδωλο;

Πολ Πογκμπά.

-Άμυνα ή επίθεση;

Επίθεση.

-Νίκη με 1-0 ή 4-3;

4-3.

-Κίτρινο ή μαύρο;

Μαύρο.

-Το πιο δυνατό σου στοιχείο;

Παιχνίδι με την μπάλα.

-Ντρίπλα ή κάθετη πάσα;

Ντρίπλα.

-Μουσική πριν από το παιχνίδι ή σιωπή;

Μουσική.

-Τι δεν λείπει ποτέ από το κινητό σου;

Το τηλέφωνο της μητέρας μου.