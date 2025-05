Χαμός με τον Βόιτσεχ Σέζνι: Άναψε πούρο για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το βράδυ της Πέμπτης (15/5/25) το 28ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, με τον τερματοφύλακα των Καταλανών Βόιτσεχ Σέζνι να ανάβει πούρο στα αποδυτήρια της ομάδας με σκοπό να πανηγυρίσει.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα ο οποίος έχει… αδυναμία στο κάπνισα χωρίς να το κρύψει ποτέ, μέσα στο κλίμα εφορίας που υπήρχε στα αποδυτήρια των «μπλαουγκράνα» επέλεξε ένα δικό του τρόπο να πανηγυρίσει τον τίτλο της ομάδας του. Κάπως έτσι επέλεξε να ανάψει ένα πούρο και να το καπνίσει, με τους Καταλανούς να ανεβάζουν μια σχετική φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό τους.

«Η πόλη που μου αρέσει είναι η Βαρκελώνη» έγραψε χαρακτηριστικά η Μπάρτσα στην ανάρτηση που έκανε με τον Σέζνι, ο οποίος απολαμβάνει τη στιγμή χωρίς να διστάσει να φωτογραφηθεί με το πούρο στο στόμα!

My kind of town, Barcelona is. pic.twitter.com/jNCQeilqWk