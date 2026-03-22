Αθλητικά

Χαμός πριν το Νιούκαστλ – Σάντερλαντ, πέταξαν μπουκάλια και κονσέρβες στο πούλμαν των φιλοξενούμενων, ένας οπαδός στο νοσοκομείο

Επεισόδια σε ένα από τα πιο μισητά τοπικά ντέρμπι στην Αγγλία
ΦΩΤΟ reuters
Επεισόδια και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών κοντά στο “St. James’ Park”, με ρίψη μπουκαλιών και αντικειμένων, σπασμένο παρμπρίζ σε πούλμαν και παρέμβαση της αστυνομίας, πριν την έναρξη της αναμέτρησης ΝιούκαστλΣάντερλαντ, για την Premier League.

Το “Tyne–Wear” ήταν προγραμματισμένη να κάνει σέντρα στις 14:00 (ώρα Ελλάδος), με την αποστολή τη Νιούκαστλ να φτάνει με ευκολία στο γήπεδο, λίγες ώρες νωρίτερα. Όμως η άφιξη της Σάντερλαντ στο “St. James Park” ήταν κάτι παραπάνω από επεισοδιακή…

Το πούλμαν που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Τα… καλόπαιδα της Νιούκαστλ πέταξαν μπουκάλια νερό, αλλά και κονσέρβες προς το όχημα που μετέφερε τις “μαυρόγατες”.

Στη συνέχεια ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα ένας οπαδός της Σάντερλαντ, να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλέυεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, πραγματοποιήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί τόπου πριν επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο. Η παρέμβαση της αστυνομίας “έσπασε” τα επεισόδια.

