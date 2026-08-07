Χαμός στη Λιθουανία με σαμποτάζ σε προσπάθεια ρεκόρ στο powerlifting: «Είμαι ρατσιστής και το έκανα επίτηδες γιατί σας μισώ»

Μετά τον αγώνα ο Κουσίνας έγραψε στο instagram ότι η πράξη του έγινε σκόπιμα γιατί είναι ρατσιστής. «Λυπάμαι, ηλίθιοι. Είμαι ρατσιστής και το έκανα επίτηδες γιατί σας μισώ, καθάρματα» , έγραψε χαρακτηριστικά στο instagram.

Η Μουλούχ μπορεί να κατάφερε να σηκώσει τα συγκεκριμένα κιλά, όμως ο βοηθός ασφαλείας, Ερνέστας Κουσίνας, έβαλε το γόνατό του κάτω από την μπάρα κατά τη διάρκεια της άρσης, κάτι που προφανώς απαγορεύεται και η επεξήγησή του πως είναι ρατσιστής προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερο σάλο.

Η Βελγίδα αθλήτρια Σονίτα Μουλούχ προσπάθησε να σηκώσει 334,5 κιλά στο κάθισμα κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος powerlifting στη Λιθουανία τον περασμένο Ιούνιο και ο βοηθός ασφαλείας έκανε σαμποτάζ, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προσπάθειά της.

Ο Κουσίνας κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης μέχρι και δύο χρόνια, δήλωσε στο Reuters ότι έγραψε την ανάρτηση εν βρασμώ ψυχής, λόγω των έντονων αντιδράσεων και πως στόχος του ήταν να ειρωνευτεί τους επικριτές του, που τον χαρακτήριζαν ρατσιστή. Πρόσθεσε, επίσης, ότι παρενέβη χωρίς δόλο, επειδή ήταν εξαντλημένος.

Η λιθουανική Ομοσπονδία powerlifting έχει αποβάλει δια βίου τον Κουσίνας από όλες τις διοργανώσεις.

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Sonita Muluh, a Belgian powerlifter, was attempting to squat 334.5kg in Lithuania in June when Ernestas Kusinas, an assistant, placed his knee under the barbell, causing a failed attempt.



Muluh initially defended his action, believing it to be a mistake, only for Kusinas to… pic.twitter.com/Z19ZtH6okP — The Telegraph (@Telegraph) August 6, 2026

Η 29χρονη αθλήτρια από το Βέλγιο με ρίζες από το Καμερούν το 2024 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις σε διοργανώσεις άρσης βαρών. Ο σύντροφός της υποστήριξε ότι είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον αγώνα στη Λιθουανία αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του βοηθού ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να την έχει τραυματίσει σοβαρά, όπως ο ίδιος είπε.

«Αρχικά πιστέψαμε ότι επρόκειτο για ένα λάθος. Στη συνέχεια όμως έγινε σαφές, εξαιτίας της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το έκανε σκόπιμα, με κίνητρο τη φυλετική προκατάληψη», δήλωσε ο σύντροφος της Μουλούχ.

Η Βελγίδα αθλήτρια μίλησε στο BBC Sport και έδωσε τη δική της άποψη για το τραγικό περιστατικό ρατσισμού το οποίο βίωσε και έμαθε πέντε εβδομάδες μετά το διαγωνισμό.

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«Είναι σοκαριστικό να ξυπνάς πέντε εβδομάδες αργότερα και να βλέπεις παντού στο διαδίκτυο ότι το έκανε επίτηδες εξαιτίας του χρώματος του δέρματός μου. Νιώθω ανασφάλεια γνωρίζοντας ότι ένας τέτοιος άνθρωπος στεκόταν δίπλα μου την ώρα που είχα στην πλάτη μου τόσο μεγάλο βάρος. Οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν τραγικές.

Ήμουν τυχερή γιατί κατάλαβα ότι η μπάρα χτύπησε στο γόνατό του και κατάφερα να τη σταθεροποιήσω. Δεν θα μπορούσαν όλες οι αθλήτριες να το κάνουν. Ήταν το βαρύτερο squat που έχει επιχειρήσει ποτέ γυναίκα. Δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μου για να ζητήσει συγγνώμη, αν και δεν ήταν υποχρεωμένος. Πίστευα ότι ήταν ένα ανθρώπινο λάθος, που όμως μου κόστισε πολύ εκείνη την ημέρα.

Δεν ένιωσα μίσος απέναντί του, ούτε τον έβρισα. Όταν δημοσιεύτηκε το βίντεο, είπα ότι ελπίζω να μην δεχθεί επιθέσεις, γιατί πίστευα πως επρόκειτο για ένα ειλικρινές λάθος. Και πέντε εβδομάδες αργότερα μαθαίνω ότι είπε όλα αυτά», ανέφερε η Σονίτα Μουλούχ.