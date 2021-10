Χαμός επικράτησε στη Σόφια πριν από το παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ με την Λοκομοτίβ Πλοβντίβ για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Βουλγαρίας.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στις κερκίδες, ανταλλάσσοντας μπουνιές, φτυσιές, αλλά και καθίσματα.

Το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου προσπάθησε να αποτρέψει τα χειρότερα, ωστόσο για λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε.

Για την ιστορία η Λοκομοτίβ νίκησε με 1-3, με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο.

BRUTAL! The fans of CSKA-Sofia and Lokomotiv Plovdiv, who’ve hated each other for years, started a mass fight ahead of today’s Bulgarian league clash between the two teams in Sofia…



