Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Χαμός στην Ιταλία μετά την σεξιστική επίθεση οπαδού σε γυναίκα διαιτητή: «Πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα»

Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα Κυπέλλου της Serie C μεταξύ Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο
Χαμός στην Ιταλία μετά την σεξιστική επίθεση οπαδού σε γυναίκα διαιτητή: «Πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα»

Ακόμα μία γυναίκα διαιτητής στην Ιταλία έπεσε θύμα σεξιστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου.

Το νέο απαράδεκτο περιστατικό έγινε στο παιχνίδι Κυπέλλου της Serie C μεταξύ Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο με θύμα την 26χρονη διαιτητή, Αριάννα Κουάντρο.

Ένας οπαδός της φιλοξενούμενης ομάδας φώναξε από τις κερκίδες «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».

Οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων αντέδρασαν και απομόνωσαν τον οπαδό, ενώ και η ίδια η ομάδα, Προ Παλατσόλο, καταδίκασε το συμβάν, τονίζοντας πως οι αξίες του αθλητισμού δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου τύπου συμπεριφορές. 

“Ντροπιαστικό” χαρακτήρισε το επεισόδιο η Μονκαλιέρι, ενώ για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο δήμαρχος της πόλης, εξηγώντας ς ότι τέτοια φαινόμενα αποκαλύπτουν πως η μάχη ενάντια στον σεξισμό λεκτικό, ψυχολογικό ή σωματικό δεν έχει ακόμα τελειώσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
229
132
73
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo