Χαμός στην Ιταλία μετά την σεξιστική επίθεση οπαδού σε γυναίκα διαιτητή: «Πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα»

Ακόμα μία γυναίκα διαιτητής στην Ιταλία έπεσε θύμα σεξιστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου.

Το νέο απαράδεκτο περιστατικό έγινε στο παιχνίδι Κυπέλλου της Serie C μεταξύ Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο με θύμα την 26χρονη διαιτητή, Αριάννα Κουάντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας οπαδός της φιλοξενούμενης ομάδας φώναξε από τις κερκίδες «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».

Nel corso del match degli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile, tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, dagli spalti sono giunti insulti sessisti verso l’arbitra in campo, Arianna Quadro: un tifoso della Pro Palazzolo ha gridato di “tornare a lavare i piatti”. Molte altre… pic.twitter.com/VVBmAjPsKV — La Stampa (@LaStampa) December 9, 2025

Οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων αντέδρασαν και απομόνωσαν τον οπαδό, ενώ και η ίδια η ομάδα, Προ Παλατσόλο, καταδίκασε το συμβάν, τονίζοντας πως οι αξίες του αθλητισμού δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου τύπου συμπεριφορές.

“Ντροπιαστικό” χαρακτήρισε το επεισόδιο η Μονκαλιέρι, ενώ για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο δήμαρχος της πόλης, εξηγώντας ς ότι τέτοια φαινόμενα αποκαλύπτουν πως η μάχη ενάντια στον σεξισμό λεκτικό, ψυχολογικό ή σωματικό δεν έχει ακόμα τελειώσει.