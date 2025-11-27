Χαμός στην Παρτιζάν μετά την παραίτηση Ομπράντοβιτς: Διαφωνίες στο ΔΣ, αντιδράσεις οπαδών και πιθανή απομάκρυνση του Σάβιτς

Η είδηση της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει προκαλέσει ταραχή στις τάξεις της Παρτίζαν. Τη στιγμή που το ΔΣ της ομάδας συνεδριάζει, προσπαθώντας να μεταπεισθεί ο Ζοτς, τα πάντα στην ομάδα φαίνεται να… καταρρέουν.

Όπως γίνεται γνωστό, δεν είναι λίγα τα μέλη του ΔΣ της Παρτιζάν που έχουν ήδη στραφεί κατά του προέδρου, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να έχει προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή να μεταπείσει τον Ομπράντοβιτς.

Ανάλογες είναι και οι ευθύνες που ρίχνουν και τον GM της ομάδας, τον Ζόραν Σάβιτς. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα μέλη του ΔΣ θεωρούν τον θρυλικό παλαίμαχο σέντερ αποκλειστικά υπεύθυνο για επιλογές παικτών που έγιναν φέτος και τις προηγούμενες σεζόν, εκτιμώντας ότι δεν μπόρεσε να στηρίξει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αμφισβήτησης, ο Σάβιτς φέρεται να βρίσκεται κοντά στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα. Όλα αυτά συμβαίνουν υπό την πίεση των αντιδράσεων που υπάρχουν από χθες (26.11.2025) από τους οργανωμένους και μη οπαδούς της Παρτιζάν.

Οι οπαδοί έχουν εκφράσει την αντίθεση τους με την αποδοχή της παραίτησης του Ομπράντοβιτς και τονίζουν ότι περίμεναν τα μελη του ΔΣ να την έχουν “μπλοκάρει”.Παράλληλα, απαιτούν αποχωρήσεις από τη διοίκηση, το ΔΣ και από άλλα πόστα στην ομάδα, στέκονται ξεκάθαρα υπέρ του Ζοτς και ανακοίνωσαν ότι δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδο, εάν δεν υπάρξει αρχικά προσπάθεια να μεταπεισθεί ο Ομπράντοβιτς, και γενικότερα αλλαγές στην ομάδα.