Χαμός στην Τουρκία: Συνελήφθησαν παίκτες της Φενερμπαχτσέ και της Γαλατασαράι για στοιχηματικό σκάνδαλο

Συνεχίζονται οι συλλήψεις στην Τουρκία για το σκάνδαλο στοιχηματισμού
Μπαλτατσί
Ο Μπαλτατσί της Γαλατασαράι/ (AP Photo/Patrick Post)

Ο Μερτ Χακάν Γιαντάς της Φενερμπαχτσέ και ο Μετεχάν Μπαλτατσί της Γαλατάσαραϊ ανάμεσα στους παίκτες που συνελήφθησαν στην Τουρκία για την έρευνα του σκανδάλου στοιχηματισμού.

Το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία έχει προκαλέσει σάλο στην Τουρκία με παίκτες της Φενέρμπαχτσέ και της Γαλατάσαράι να εμπλέκονται σε αυτό. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 46 συλλήψεις.

Ο Μπαλτατσί της Γαλατάσαραϊ συνελήφθη για στοιχηματισμό σε αγώνα όπου συμμετείχε, και ο Γιαντάς της Φενέρμπαχτσέ, διότι πόνταρε σε νόμιμες ιστοσελίδες μέσω τρίτου προσώπου.

