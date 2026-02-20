Χαμός στο Παρτιζάν – Μέγκα: Αντικείμενα στους διαιτητές και διακοπή

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Σερβίας ανάμεσα στην Παρτιζάν και τη Μέγκα διακόπηκε προσωρινά, μετά από υβριστικά συνθήματα των οπαδών της πρώτης αλλά και ρίψη αντικειμένων προς τους διαιτητές.

Σύμφωνα με σερβικά Μέσα, οι οπαδοί της Παρτιζάν άρχισαν να βρίζουν τον πρόεδρο του Ερυθρού Αστέρα, Νεμπόισα Τσόβιτς και οι διαιτητές του αγώνα διέκοψαν προσωρινά το παιχνίδι με το σκορ στο 61-47 υπέρ της Μέγκα.

Στη συνέχεια, οι οπαδοί της Παρτιζάν ξεκίνησαν να πετούν αντικείμενα στο παρκέ, με τους διαιτητές να φεύγουν από το γήπεδο.

Κατά την αποχώρηση τους, μάλιστα, υπήρξε νέα ρίψη αντικειμένων, με τους διαιτητές να αποφασίζουν μερική εκκένωση του γηπέδου, προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας συνεχίστηκε, με τη Μέγκα να πανηγυρίσει μία σπουδαία πρόκριση (58-80) στον τελικό του Κυπέλλου Σερβίας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.