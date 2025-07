Χαμός στον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας: Φρουρός ασφαλείας όρμηξε σε διαδηλωτή που μπήκε στην πίστα

Ένας διαδηλωτής, ο οποίος υποστηρίζει την Παλαιστίνη, επιχείρησε να μπουκάρει στον Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας, ωστόσο ένας μέλος του προσωπικού ασφαλείας τον απομάκρυνε με βίαιο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της 11ης διαδρομής του Ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας, ένας διαδηλωτής μπύκαρε στην πίστα τρέχοντας κοντά στη γραμμή τερματισμού, φωνάζοντας κατά της συμμετοχής της ισραηλινής ομάδας.

Ένας φρουρός ασφαλείας, όμως, αντέδρασε άμεσα, βούτηξε τον διαδηλωτή και τον πέταξε μέσα στο πλήθος.

French man decides to intervene when an anti-Israel protester with a keffiyeh in his hand decides to put the lives of cyclists at risk during a race pic.twitter.com/usi8zwpia4