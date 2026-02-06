Αθλητικά

Χάος στη Μονακό του Σπανούλη: Καθυστερήσεις πληρωμών και σκέψεις απεργίας από τους παίκτες

Κρίσιμες ώρες για τη Μονακό, με τους παίκτες του Σπανούλη έτοιμους να φθάσουν στα... άκρα
Ο Σπανούλης
Ο Σπανούλης με τους παίκτες της Μονακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε νέα ήττα στη Euroleague από την Μπάγερν Μονάχου, με την κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας να είναι σε… έκρυθμη κατάσταση.

Ο Ρώσος ιδιοκτήτης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη φαίνεται ότι έχει… τραβήξει την πρίζα, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων και οι παίκτες της Μονακό εμφανίζονται πλέον να είναι απλήρωτοι και έτοιμοι για απεργία στα επόμενα παιχνίδια της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Meridian Sport, οι καθυστερήσεις των πληρωμών έχει δημιουργήσει μεγάλη δυσαρέσκεια στους παίκτες της Μονακό και αν δεν καταβληθεί έστω μέρος των μισθών τους μέσα στις επόμενες ώρες, θα υπάρξει συζήτηση για απεργία. Το σενάριο έτσι να μην αγωνιστούν στο επόμενο παιχνίδι για το γαλλικό πρωτάθλημα είναι πιο υπαρκτό από ποτέ.

Αθλητικά
