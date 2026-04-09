Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 τελικό: Μεγάλη νίκη πρωτιάς των ερυθρολεύκων στη Σόφια

Ο Βεζένκοφ κόντρα στη Χάποελ
Ο Βεζένκοφ κόντρα στη Χάποελ/ EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-89 τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague και πλέον είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Ο Ντόρσεϊ κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: Πήραν τη ματσάρα και «αγκάλιασαν» την πρώτη θέση της Euroleague οι Πειραιώτες
Τεράστια εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη Σόφια, επέστρεψε ο Φάλ για τους ερυθρόλευκους μετά από 10 μήνες
21:23 | 09.04.2026
85-89 το τελικό σκορ με τη Χάποελ να αστοχεί στην τελευταία επίθεση
21:21 | 09.04.2026
Φινάλε στο παιχνίδι μεγάλη νίκη και ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση της Euroleague
21:20 | 09.04.2026
85-89 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ, τάιμ άουτ του Ιτούδη
21:20 | 09.04.2026
Έξω η πρώτη
21:19 | 09.04.2026
Ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ για δύο βολές στα 14", κοντά στη νίκη ο Ολυμπιακός
21:18 | 09.04.2026
85-88 1/2 ο Αμερικανός
21:18 | 09.04.2026
Στη γραμμή των βολών ο Οτούρου
21:17 | 09.04.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν το όνομα του Χολ για την προσπάθειά του στο παιχνίδι

6 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε ο Αμερικανός σε 12 λεπτά

21:16 | 09.04.2026
32.9" μένουν για τη λήξη
21:15 | 09.04.2026
Φάουλ στον Οτούρου, που έχασε δύο ευκαιρίες να σκοράρει χάρη στην άμυνα του Χολ

Ο Χολ αποβλήθηκε με πέντε φάουλ

21:14 | 09.04.2026
Ο Χολ πέρασε στο παρκέ για την άμυνα, αντί του πιο αργού Φαλ
21:12 | 09.04.2026
84-88 μεγάλο καλάθι του Πίτερς με επιθετικό ριμπάουντ, τάιμ άουτ 49" για τη λήξη
21:11 | 09.04.2026
84-86 με λέι απ του Μίτσιτς, εκμεταλλεύτηκε τα αργά πόδια του Φαλ
21:11 | 09.04.2026
82-86 με δύο βολές του Ντόρσεϊ
21:08 | 09.04.2026
Βολές για τον Ντόρσεϊ, 1:44 για τη λήξη
21:08 | 09.04.2026
82-84 με καλάθι του Μπράιαντ
21:08 | 09.04.2026
Airball του Τζόσεφ σε τρίποντο, 3' για το φινάλε
21:07 | 09.04.2026
80-84 1/2 βολές ο Τζόουνς
21:04 | 09.04.2026
Το ποστ του Φουρνιέ κατά τη διάρκεια του αγώνα
21:04 | 09.04.2026
3:50 για τη λήξη
21:04 | 09.04.2026
Νέο μπλοκ του Φαλ, κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο ντεμπούτο του ο Γάλλος σέντερ
21:00 | 09.04.2026
79-84 με τον Ντόρσεϊ των 20 πόντων
21:00 | 09.04.2026
79-82 με τον Τζόσεφ να φτάνει τους 10 πόντους
20:59 | 09.04.2026
79-80 απάντησε ο Μπράιαντ, τρομερή ασίστ του Τζόουνς
20:59 | 09.04.2026
77-80 νέα ασίστ του Φαλ και λέι απ του Πίτερς
20:59 | 09.04.2026
77-78 με 2 βολές του Μπλέικνι
20:57 | 09.04.2026
Βολές για τον Μπλέικνι, 6:30 για το φινάλε του αγώνα
20:57 | 09.04.2026
75-78 με χουκ του Οντιάς
20:56 | 09.04.2026
Τρομερό μπλοκ του Τζόσεφ στον Μπλέικνι
20:56 | 09.04.2026
73-78 με σουτ μέσης απόστασης του Μπλέικνι
20:55 | 09.04.2026
71-78 με λέι απ του Ντόρσεϊ
20:55 | 09.04.2026
71-76 με κάρφωμα του Οντιάς
20:54 | 09.04.2026
69-76 τρίτο τρίποντο του Παπανικολάου στο παιχνίδι
20:49 | 09.04.2026
69-73 με βολές του Μίτσιτς
20:46 | 09.04.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό στο +6
20:46 | 09.04.2026
67-73 τρίποντο του Παπανικολάου
20:45 | 09.04.2026
67-70 μέσα και η βολή του Βούλγαρου, έφτασε τους 10 πόντους στον αγώνα, όλοι στην 3η περίοδο
20:44 | 09.04.2026
67-69 καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που το πανηγυρίζει έξαλλα
20:44 | 09.04.2026
67-67 νέα ισοπαλία με καλάθι του Μπλέικνι, 1:30 για τη λήξη της τρίτης περιόδου
20:41 | 09.04.2026
65-67 με καλάθι από κοντά του Μάλκολμ
20:41 | 09.04.2026
Έφτασε τις πέντε ασίστ ο Ντόρσεϊ, έχει και 16 πόντους
20:41 | 09.04.2026
63-67 με τους πρώτους πόντους του Γουόκαπ
20:40 | 09.04.2026
63-65 ζεστάθηκε ο Βεζένκοφ
20:40 | 09.04.2026
63-63 με τον Μάλκολμ
20:40 | 09.04.2026
61-63 με τρίποντο του Μπράιαντ
20:39 | 09.04.2026
58-63 με τον Μιλουτίνοφ από ασίστ του Ντόρσεϊ
20:39 | 09.04.2026
58-61 με κάρφωμα του Οτούρου
20:39 | 09.04.2026
56-61 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
20:38 | 09.04.2026
56-58 με τον Γουέινραϊτ
20:37 | 09.04.2026
54-58 με καλάθι του Βεζένκοφ από κλέψιμο και ασίστ του Παπανικολάου
20:33 | 09.04.2026
54-56 με κάρφωμα του Οτούρου
20:33 | 09.04.2026
52-56 με υπέροχη ενέργεια του Μίτσιτς
20:32 | 09.04.2026
50-56 με σουτ εκτός ισορροπίας του Μιλουτίνοφ
20:32 | 09.04.2026
50-54 με λέι απ του Μάλκολμ
20:30 | 09.04.2026
48-54 με τρίποντο του Βεζένκοφ
20:28 | 09.04.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη της τρίτης περιόδου
20:28 | 09.04.2026
20:19 | 09.04.2026
20:15 | 09.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να κερδίζει για τρεις πόντους στη ματσάρα της Σόφιας
20:12 | 09.04.2026
48-51 με κάρφωμα του Χολ από απίθανη συνεργασία με τον Γουόκαπ σε επίθεση 0.4"
20:12 | 09.04.2026
48-49 μπροστά ο Ολυμπιακός
20:10 | 09.04.2026
48-48 τρίποντο και φάουλ του Ντόρσεϊ
20:10 | 09.04.2026
Τάιμ άουτ του Ολυμπιακού για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
20:09 | 09.04.2026
48-45 με κάρφωμα του Μπλέικνι μετά από λάθος του ΜακΚίσικ
20:09 | 09.04.2026
46-45 με τον Ελάιζα Μπράιαντ
20:08 | 09.04.2026
44-45 μέσα και η βολή του Σέρβου
20:08 | 09.04.2026
44-44 καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ
20:06 | 09.04.2026
44-42 με δύσκολο τρίποντο του Μπλέικνι
20:06 | 09.04.2026
Τάιμ άουτ του Ιτούδη με 2' να απομένουν για το ημίχρονο
20:05 | 09.04.2026
41-42 με τρίποντο του Πίτερς, ασίστ από τον Φαλ
20:04 | 09.04.2026
41-39 με όμορφη προσπάθεια στο ποστ του Οτούρου
20:03 | 09.04.2026
39-39 ξανά ισοπαλία με τη βολή του ΜακΚίσικ
20:03 | 09.04.2026
39-38 με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ
20:02 | 09.04.2026
39-36 με τρίποντο του Τζόουνς
20:02 | 09.04.2026
36-36 με τρίποντο του Μίτσιτς
20:01 | 09.04.2026
33-36 και πάλι από κοντά ο Πίτερς
19:59 | 09.04.2026
33-34 με τον Πίτερς
19:58 | 09.04.2026
Ο Μίτσιτς διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι για τους γηπεδούχους και χτυπάει τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού
19:58 | 09.04.2026
33-32 ξανά με χουκ του Οντιάς
19:58 | 09.04.2026
31-32 απάντησε ο Γουόρντ
19:57 | 09.04.2026
31-29 προσπέρασε με τρίποντο του Τζόουνς η Χάποελ
19:56 | 09.04.2026
28-29 με τον Μπλέικνι από τα 6,75
19:56 | 09.04.2026
Τάπα του Φαλ
19:54 | 09.04.2026
Ο Φαλ πάτησε στο παρκέ

Χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στη δράση

19:54 | 09.04.2026
25-29 και πάλι με τον Τζόσεφ που είναι καταπληκτικός
19:54 | 09.04.2026
25-27 με καλάθι μέσης απόστασης του Μπλέικνι
19:53 | 09.04.2026
23-27 με τρίποντο του Τζόσεφ
19:53 | 09.04.2026
23-24 με χουκ του Οντιάς
19:53 | 09.04.2026
21-24 με τον Ντόρσεϊ
19:52 | 09.04.2026
21-22 με τρίποντο του Τζόουνς
19:50 | 09.04.2026
18-22 ο Ντόρσεϊ έβαλε δύσκολο καλάθι στη λήξη της πρώτης περιόδου

Οι Χολ και Γουόρντ άλλαξαν τον αγώνα και έδωσαν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό

19:49 | 09.04.2026
18-20 με τον Μπράιαντ
19:48 | 09.04.2026
15-0 σερί τρέχει ο Ολυμπιακός στη Σόφια
19:46 | 09.04.2026
16-20 με τρομερό alley oop των Γουόρντ και Χολ
19:46 | 09.04.2026
16-18 μπροστά με τρίποντο του Γουόρντ ο Ολυμπιακός
19:45 | 09.04.2026
16-15 μέσα και η βολή
19:43 | 09.04.2026
16-14 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ
19:42 | 09.04.2026
16-12 τρίποντο και ο Ντόρσεϊ, τάιμ άουτ ο Ιτούδης, 4:00 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου

Ξύπνησε ο Ολυμπιακός στη Σόφια

19:41 | 09.04.2026
16-9 με καλάθι του Χολ από επιθετικό ριμπάουντ
19:40 | 09.04.2026
Ο Στόιτσκοφ στα court seats του γηπέδου
Ο Στόιτσκοφ στη Σόφια/ EUROKINISSI
19:39 | 09.04.2026
16-7 με μακρινό σουτ δύο πόντων του Ντόρσεϊ
19:39 | 09.04.2026
16-5 με τον Μίτσιτς
19:39 | 09.04.2026
14-5 με τρίποντο του Παπανικολάου

Έσπασε το ρόδι ο αρχηγός του Ολυμπιακού

19:39 | 09.04.2026
14-2 με τρίποντο του Μάλκολμ
19:38 | 09.04.2026
Η βράβευση του Βεζένκοφ από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας
Ο Σάσα Βεζένκοφ στη Βουλγαρία / EUROKINISSI
19:37 | 09.04.2026
Άστοχος και ο Γουόκαπ από μακριά
19:36 | 09.04.2026
Μετά από τρία λεπτά ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει καλάθι σε κανονική ροή αγώνα

Έχει 0/3 σουτ και 3 λάθη

19:35 | 09.04.2026
11-2 με βολές του Μιλουτίνοφ
19:33 | 09.04.2026
11-0 με μακρινό τρίποντο του Μίτσιτς
19:32 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα την αναμέτρηση, έδωσε εύκολα καλάθια στους ισραηλινούς που έδειξαν να είναι πιο έτοιμοι
19:32 | 09.04.2026
8-0 με τον Μάλκολμ, τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα μετά από δύο λεπτά αγώνα
19:31 | 09.04.2026
6-0 ξανά με τον Μπράιαντ
19:31 | 09.04.2026
4-0 με τον Μπράιαντ
19:31 | 09.04.2026
Τάπα του Οτούρου στον Γουόκαπ
19:30 | 09.04.2026
2-0 με εύκολο λέι απ του Οτούρου
19:30 | 09.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:29 | 09.04.2026
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στη Σόφια
19:27 | 09.04.2026
Με Μπράιαντ, Μίτσιτς, Μάλκολμ, Γουέινραϊτ και Οτούρου η Χάποελ
19:26 | 09.04.2026
Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινάει ο Ολυμπιακός
19:24 | 09.04.2026
Ο Χρίστο Στόιτσκοφ στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση
19:24 | 09.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των ομάδων
19:23 | 09.04.2026

Η Χάποελ είναι 4η με 22-13 και πιέζεται για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας (13-5 εντός και 9-8 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 24-12 (15-3 εντός και 9-9 εκτός έδρας)

19:22 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 62-58 στο πρώτο ματς σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της σεζόν
19:22 | 09.04.2026
Η δωδεκάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ

Μότλι, Κρις Τζόουνς, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκολμ, Ράντολφ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μάνταρ

19:21 | 09.04.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φαλ

19:19 | 09.04.2026
Μπελόσεβιτς, Μπισάνγκ, Κονσταντίνοβς οι διαιτητές της αναμέτρησης
19:19 | 09.04.2026
Η Χάποελ θα παλέψει για να κερδίσει τους Πειραιώτες με στόχο μία θέση στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης
19:01 | 09.04.2026
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στην Arena 8888
Οι φίλοι του Ολυμπιακού στη Σόφια/ EUROKINISSI
19:00 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός με νίκη θα «αγκαλιάσει» την πρώτη θέση στη διοργάνωση μία αγωνιστική πριν την λήξη της κανονικής περιόδου
19:00 | 09.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague
19:00 | 09.04.2026
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
97
69
52
44
