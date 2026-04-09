Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-89 τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague και πλέον είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague.
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 τελικό: Μεγάλη νίκη πρωτιάς των ερυθρολεύκων στη Σόφια
Αγκάλιασε την πρώτη θέση ο Ολυμπιακός
Euroleague37η αγωνιστική
85 - 89
Τελικό σκορ
21:25 | 09.04.2026
21:23 | 09.04.2026
85-89 το τελικό σκορ με τη Χάποελ να αστοχεί στην τελευταία επίθεση
21:21 | 09.04.2026
Φινάλε στο παιχνίδι μεγάλη νίκη και ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση της Euroleague
21:20 | 09.04.2026
85-89 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ, τάιμ άουτ του Ιτούδη
21:20 | 09.04.2026
Έξω η πρώτη
21:19 | 09.04.2026
Ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ για δύο βολές στα 14", κοντά στη νίκη ο Ολυμπιακός
21:18 | 09.04.2026
85-88 1/2 ο Αμερικανός
21:18 | 09.04.2026
Στη γραμμή των βολών ο Οτούρου
21:17 | 09.04.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν το όνομα του Χολ για την προσπάθειά του στο παιχνίδι
6 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε ο Αμερικανός σε 12 λεπτά
21:16 | 09.04.2026
32.9" μένουν για τη λήξη
21:15 | 09.04.2026
Φάουλ στον Οτούρου, που έχασε δύο ευκαιρίες να σκοράρει χάρη στην άμυνα του Χολ
Ο Χολ αποβλήθηκε με πέντε φάουλ
21:14 | 09.04.2026
Ο Χολ πέρασε στο παρκέ για την άμυνα, αντί του πιο αργού Φαλ
21:12 | 09.04.2026
84-88 μεγάλο καλάθι του Πίτερς με επιθετικό ριμπάουντ, τάιμ άουτ 49" για τη λήξη
21:11 | 09.04.2026
84-86 με λέι απ του Μίτσιτς, εκμεταλλεύτηκε τα αργά πόδια του Φαλ
21:11 | 09.04.2026
82-86 με δύο βολές του Ντόρσεϊ
21:08 | 09.04.2026
Βολές για τον Ντόρσεϊ, 1:44 για τη λήξη
21:08 | 09.04.2026
82-84 με καλάθι του Μπράιαντ
21:08 | 09.04.2026
Airball του Τζόσεφ σε τρίποντο, 3' για το φινάλε
21:07 | 09.04.2026
80-84 1/2 βολές ο Τζόουνς
21:04 | 09.04.2026
Το ποστ του Φουρνιέ κατά τη διάρκεια του αγώνα
21:04 | 09.04.2026
3:50 για τη λήξη
21:04 | 09.04.2026
Νέο μπλοκ του Φαλ, κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο ντεμπούτο του ο Γάλλος σέντερ
21:00 | 09.04.2026
79-84 με τον Ντόρσεϊ των 20 πόντων
21:00 | 09.04.2026
79-82 με τον Τζόσεφ να φτάνει τους 10 πόντους
20:59 | 09.04.2026
79-80 απάντησε ο Μπράιαντ, τρομερή ασίστ του Τζόουνς
20:59 | 09.04.2026
77-80 νέα ασίστ του Φαλ και λέι απ του Πίτερς
20:59 | 09.04.2026
77-78 με 2 βολές του Μπλέικνι
20:57 | 09.04.2026
Βολές για τον Μπλέικνι, 6:30 για το φινάλε του αγώνα
20:57 | 09.04.2026
75-78 με χουκ του Οντιάς
20:56 | 09.04.2026
Τρομερό μπλοκ του Τζόσεφ στον Μπλέικνι
20:56 | 09.04.2026
73-78 με σουτ μέσης απόστασης του Μπλέικνι
20:55 | 09.04.2026
71-78 με λέι απ του Ντόρσεϊ
20:55 | 09.04.2026
71-76 με κάρφωμα του Οντιάς
20:54 | 09.04.2026
69-76 τρίτο τρίποντο του Παπανικολάου στο παιχνίδι
20:49 | 09.04.2026
69-73 με βολές του Μίτσιτς
20:46 | 09.04.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό στο +6
20:46 | 09.04.2026
67-73 τρίποντο του Παπανικολάου
20:45 | 09.04.2026
67-70 μέσα και η βολή του Βούλγαρου, έφτασε τους 10 πόντους στον αγώνα, όλοι στην 3η περίοδο
20:44 | 09.04.2026
67-69 καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που το πανηγυρίζει έξαλλα
20:44 | 09.04.2026
67-67 νέα ισοπαλία με καλάθι του Μπλέικνι, 1:30 για τη λήξη της τρίτης περιόδου
20:41 | 09.04.2026
65-67 με καλάθι από κοντά του Μάλκολμ
20:41 | 09.04.2026
Έφτασε τις πέντε ασίστ ο Ντόρσεϊ, έχει και 16 πόντους
20:41 | 09.04.2026
63-67 με τους πρώτους πόντους του Γουόκαπ
20:40 | 09.04.2026
63-65 ζεστάθηκε ο Βεζένκοφ
20:40 | 09.04.2026
63-63 με τον Μάλκολμ
20:40 | 09.04.2026
61-63 με τρίποντο του Μπράιαντ
20:39 | 09.04.2026
58-63 με τον Μιλουτίνοφ από ασίστ του Ντόρσεϊ
20:39 | 09.04.2026
58-61 με κάρφωμα του Οτούρου
20:39 | 09.04.2026
56-61 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
20:38 | 09.04.2026
56-58 με τον Γουέινραϊτ
20:37 | 09.04.2026
54-58 με καλάθι του Βεζένκοφ από κλέψιμο και ασίστ του Παπανικολάου
20:33 | 09.04.2026
54-56 με κάρφωμα του Οτούρου
20:33 | 09.04.2026
52-56 με υπέροχη ενέργεια του Μίτσιτς
20:32 | 09.04.2026
50-56 με σουτ εκτός ισορροπίας του Μιλουτίνοφ
20:32 | 09.04.2026
50-54 με λέι απ του Μάλκολμ
20:30 | 09.04.2026
48-54 με τρίποντο του Βεζένκοφ
20:28 | 09.04.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη της τρίτης περιόδου
20:28 | 09.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να κερδίζει για τρεις πόντους στη ματσάρα της Σόφιας
20:12 | 09.04.2026
48-51 με κάρφωμα του Χολ από απίθανη συνεργασία με τον Γουόκαπ σε επίθεση 0.4"
20:12 | 09.04.2026
48-49 μπροστά ο Ολυμπιακός
20:10 | 09.04.2026
48-48 τρίποντο και φάουλ του Ντόρσεϊ
20:10 | 09.04.2026
Τάιμ άουτ του Ολυμπιακού για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
20:09 | 09.04.2026
48-45 με κάρφωμα του Μπλέικνι μετά από λάθος του ΜακΚίσικ
20:09 | 09.04.2026
46-45 με τον Ελάιζα Μπράιαντ
20:08 | 09.04.2026
44-45 μέσα και η βολή του Σέρβου
20:08 | 09.04.2026
44-44 καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ
20:06 | 09.04.2026
44-42 με δύσκολο τρίποντο του Μπλέικνι
20:06 | 09.04.2026
Τάιμ άουτ του Ιτούδη με 2' να απομένουν για το ημίχρονο
20:05 | 09.04.2026
41-42 με τρίποντο του Πίτερς, ασίστ από τον Φαλ
20:04 | 09.04.2026
41-39 με όμορφη προσπάθεια στο ποστ του Οτούρου
20:03 | 09.04.2026
39-39 ξανά ισοπαλία με τη βολή του ΜακΚίσικ
20:03 | 09.04.2026
39-38 με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ
20:02 | 09.04.2026
39-36 με τρίποντο του Τζόουνς
20:02 | 09.04.2026
36-36 με τρίποντο του Μίτσιτς
20:01 | 09.04.2026
33-36 και πάλι από κοντά ο Πίτερς
19:59 | 09.04.2026
33-34 με τον Πίτερς
19:58 | 09.04.2026
Ο Μίτσιτς διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι για τους γηπεδούχους και χτυπάει τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού
19:58 | 09.04.2026
33-32 ξανά με χουκ του Οντιάς
19:58 | 09.04.2026
31-32 απάντησε ο Γουόρντ
19:57 | 09.04.2026
31-29 προσπέρασε με τρίποντο του Τζόουνς η Χάποελ
19:56 | 09.04.2026
28-29 με τον Μπλέικνι από τα 6,75
19:56 | 09.04.2026
Τάπα του Φαλ
19:54 | 09.04.2026
Ο Φαλ πάτησε στο παρκέ
Χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στη δράση
19:54 | 09.04.2026
25-29 και πάλι με τον Τζόσεφ που είναι καταπληκτικός
19:54 | 09.04.2026
25-27 με καλάθι μέσης απόστασης του Μπλέικνι
19:53 | 09.04.2026
23-27 με τρίποντο του Τζόσεφ
19:53 | 09.04.2026
23-24 με χουκ του Οντιάς
19:53 | 09.04.2026
21-24 με τον Ντόρσεϊ
19:52 | 09.04.2026
21-22 με τρίποντο του Τζόουνς
19:50 | 09.04.2026
18-22 ο Ντόρσεϊ έβαλε δύσκολο καλάθι στη λήξη της πρώτης περιόδου
Οι Χολ και Γουόρντ άλλαξαν τον αγώνα και έδωσαν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό
19:49 | 09.04.2026
18-20 με τον Μπράιαντ
19:48 | 09.04.2026
15-0 σερί τρέχει ο Ολυμπιακός στη Σόφια
19:46 | 09.04.2026
16-20 με τρομερό alley oop των Γουόρντ και Χολ
19:46 | 09.04.2026
16-18 μπροστά με τρίποντο του Γουόρντ ο Ολυμπιακός
19:45 | 09.04.2026
16-15 μέσα και η βολή
19:43 | 09.04.2026
16-14 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ
19:42 | 09.04.2026
16-12 τρίποντο και ο Ντόρσεϊ, τάιμ άουτ ο Ιτούδης, 4:00 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
Ξύπνησε ο Ολυμπιακός στη Σόφια
19:41 | 09.04.2026
16-9 με καλάθι του Χολ από επιθετικό ριμπάουντ
19:40 | 09.04.2026
Ο Στόιτσκοφ στα court seats του γηπέδου
19:39 | 09.04.2026
16-7 με μακρινό σουτ δύο πόντων του Ντόρσεϊ
19:39 | 09.04.2026
16-5 με τον Μίτσιτς
19:39 | 09.04.2026
14-5 με τρίποντο του Παπανικολάου
Έσπασε το ρόδι ο αρχηγός του Ολυμπιακού
19:39 | 09.04.2026
14-2 με τρίποντο του Μάλκολμ
19:38 | 09.04.2026
Η βράβευση του Βεζένκοφ από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βουλγαρίας
19:37 | 09.04.2026
Άστοχος και ο Γουόκαπ από μακριά
19:36 | 09.04.2026
Μετά από τρία λεπτά ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει καλάθι σε κανονική ροή αγώνα
Έχει 0/3 σουτ και 3 λάθη
19:35 | 09.04.2026
11-2 με βολές του Μιλουτίνοφ
19:33 | 09.04.2026
11-0 με μακρινό τρίποντο του Μίτσιτς
19:32 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα την αναμέτρηση, έδωσε εύκολα καλάθια στους ισραηλινούς που έδειξαν να είναι πιο έτοιμοι
19:32 | 09.04.2026
8-0 με τον Μάλκολμ, τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα μετά από δύο λεπτά αγώνα
19:31 | 09.04.2026
6-0 ξανά με τον Μπράιαντ
19:31 | 09.04.2026
4-0 με τον Μπράιαντ
19:31 | 09.04.2026
Τάπα του Οτούρου στον Γουόκαπ
19:30 | 09.04.2026
2-0 με εύκολο λέι απ του Οτούρου
19:30 | 09.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:29 | 09.04.2026
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στη Σόφια
19:27 | 09.04.2026
Με Μπράιαντ, Μίτσιτς, Μάλκολμ, Γουέινραϊτ και Οτούρου η Χάποελ
19:26 | 09.04.2026
Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινάει ο Ολυμπιακός
19:24 | 09.04.2026
Ο Χρίστο Στόιτσκοφ στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση
19:24 | 09.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των ομάδων
19:23 | 09.04.2026
Η Χάποελ είναι 4η με 22-13 και πιέζεται για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας (13-5 εντός και 9-8 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 24-12 (15-3 εντός και 9-9 εκτός έδρας)
19:22 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 62-58 στο πρώτο ματς σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της σεζόν
19:22 | 09.04.2026
Η δωδεκάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ
Μότλι, Κρις Τζόουνς, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκολμ, Ράντολφ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μάνταρ
19:21 | 09.04.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Φαλ
19:19 | 09.04.2026
Μπελόσεβιτς, Μπισάνγκ, Κονσταντίνοβς οι διαιτητές της αναμέτρησης
19:19 | 09.04.2026
Η Χάποελ θα παλέψει για να κερδίσει τους Πειραιώτες με στόχο μία θέση στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης
19:01 | 09.04.2026
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στην Arena 8888
19:00 | 09.04.2026
Ο Ολυμπιακός με νίκη θα «αγκαλιάσει» την πρώτη θέση στη διοργάνωση μία αγωνιστική πριν την λήξη της κανονικής περιόδου
19:00 | 09.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague
19:00 | 09.04.2026
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Η Ένωση γνώρισε βαριά ήττα στη Μαδρίτη και θα ψάξει ένα «θαύμα» στην Allwyn Arena
Αμυντικά προβλήματα από τους "κιτρινόμαυρους" και αναποτελεσματικότητα στην επίθεση
Ντέρμπι 4άδας για τον Παναθηναϊκό στην προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της σεζόν
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: Πήραν τη ματσάρα και «αγκάλιασαν» την πρώτη θέση της Euroleague οι Πειραιώτες
Τεράστια εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη Σόφια, επέστρεψε ο Φάλ για τους ερυθρόλευκους μετά από 10 μήνες
Χωρίς νέα προβλήματα οι δύο ομάδες λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα
Μετεγγραφικό σενάριο από την Αγγλία για τον Παναθηναϊκό
Ραγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ: Τα δυο τέρματα των Ισπανών στο πρώτο ημίχρονο, το ακυρωθέν γκολ και οι χαμένες ευκαιρίες του Κοϊτά
Ο Μαυριτανός επιθετικός “σπατάλησε” τεράστιες ευκαιρίες για την Ένωση, που είχε και δοκάρι στο πρώτο μέρος
Μία μεγάλη προσωπικότητα του βουλγαρικού αθλητισμού έδωσε το «παρών» στο γήπεδο
Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ