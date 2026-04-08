Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Θα μοιάζει με το ΣΕΦ η Arena 8888, έχουν «φύγει» 11.000 εισιτήρια

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague (09/04/26, 19:30) και για την αναμέτρηση έχουν ήδη πωληθεί τουλάχιστον 11.000 εισιτήρια, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ήδη σε ελληνικά χέρια.

Η Arena 8888 χωράει 12.000 άτομα και όπως είναι λογικό θα μοιάζει με το ΣΕΦ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ, όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη εβδομάδα με τους φίλους του Παναθηναϊκού, που πρασίνισαν το γήπεδο.

Στο γήπεδο θα βρεθούν και πολλοί Βούλγαροι για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Σάσα Βεζένκοφ που θα έχει την ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του μπροστά στους συμπατριώτες του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.