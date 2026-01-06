Συμβαίνει τώρα:
Χαποέλ Χολόν – Τράπανι 38-5: Διακωμώδηση του μπάσκετ, η ιταλική ομάδα έπαιξε με 5 παίκτες και το παιχνίδι τελείωσε σε 7 λεπτά

Θλιβερή εικόνα στο Basketball Champions League, με την ιταλική ομάδα να είναι υπό διάλυση
Στιγμιότυπο από τον αγώνα της Χάποελ με την Τραπάνι
ΦΩΤΟ Championsleague.basketball

Η αναμέτρηση της Χάποελ Χολόν με την Τράπανι για τα Play-in του Basketball Champions League δεν έπρεπε να ξεκινήσει ποτέ, ωστόσο οι διοργανωτές αποφάσισαν την κανονική διεξαγωγή του παιχνιδιού, το οποίο ήταν μία σκέτη διακωμώδηση του μπάσκετ.

Η Τραπάνι, ούσα αποδεκατισμένη εξαιτίας τεράστιων οικονομικών προβλημάτων, παρατάχθηκε με μόλις τρεις “έμπειρους” παίκτες (Καπελέτι – 5.3 πόντοι ανά αγώνα, Ροσάτο – 4.4 πόντοι ανά αγώνα, Πουλιάτι – 2.5 πόντοι ανά αγώνα), έναν 17χρονο που έκανε ντεμπούτο (Μαρτινέλι) και με έναν 19χρονο που έκανε επίσης ντεμπούτο (Πάτι).

Οι δύο τελευταίοι είχαν μάλιστα ταινία στις φανέλες τους, για να κρύψουν τα ονόματα των παικτών που τις φορούσαν μέχρι πρόσφατα.

trapani

Όπως γίνεται αντιληπτό, το παιχνίδι δεν τελείωσε με φυσιολογικό τρόπο. Για την ακρίβεια, οι δύο ομάδες έπαιξαν μόλις για 7 λεπτά, με το σκορ να είναι 38-5!

Συγκεκριμένα, τρία λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου και με τη Χάποελ Χολόν να προηγείται με σκορ 38-5, η Τραπάνι έμεινε με μόλις έναν παίκτη ενεργό (!), με αποτέλεσμα οι διαιτητές να σφυρίξουν τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι Ιταλοί έκαναν συνέχεια φάουλ επίτηδες για να μείνουν χωρίς παίκτες και να τελειώσει γρηγορότερα το μαρτύριο.

Πρόκειται για την απόλυτη διακωμώδηση του αθλήματος…

