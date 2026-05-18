Χάρης Δούκας: Θα βρούμε τρόπο να διατηρηθεί η Θύρα 13 από το γήπεδο της Λεωφόρου

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή “Οι αταίριαστοι” του ΣΚΑΪ και τοποθετήθηκε -και- σε ζητήματα γύρω από τη Διπλή Ανάπλαση, το υπό ανέγερση γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και τη Λεωφόρο.

Ο Χάρης Δούκας έδωσε τη διαβεβαίωση πως τα έργα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρούν σε πολύ καλούς ρυθμούς. Παράλληλα, με αφορμή το πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έδωσε το “τριφύλλι” στη Λεωφόρο, εξήγησε τι θα συμβεί μετά την κατεδάφιση του γηπέδου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε και πάλι πως τη θέση του θα πάρει ένα μουσείο κι ένα πάρκο, ωστόσο πρόσθεσε πως θεωρεί ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος για να διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα της Θύρας 13, ως ένα σύμβολο-μνήμης.

«Το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλος Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο από την Ιταλία. Θα πάω κι εγώ εκεί. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, προχωράνε και τα έργα τα γύρω-γύρω, ‘τρέχει’ και του Ερασιτέχνη.

Είναι σημαντικό για παράδειγμα ότι υπάρχουν νέοι οδικοί άξονες, οκτώ χιλιόμετρα, τα δύο χιλιόμετρα είναι μια νέα κεντρική λεωφόρος, λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, με δύο και δύο λωρίδες, η οποία θα είναι νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα και θα δώσει μια διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό.

Είναι έργα που δίνουν μεγάλη πνοή. Το αμέσως επόμενο διάστημα δίνουμε 25 στρέμματα με πράσινο, γήπεδα μπάσκετ, πάρκα σκύλων, κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών. Αμέσως μετά ξεκινά το δεύτερο κομμάτι της Ανάπλασης με το ‘Απόστολος Νικολαΐδης’, θα γίνει εκεί μουσείο και πάρκο και νομίζω ότι θα βρούμε μια δυνατότητα να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα», τόνισε.