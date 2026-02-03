Αθλητικά

Χατζηδάκης: Πραγματικότητα την άνοιξη του 2027 το νέο γήπεδο στον Βοτανικό, το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό

Η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για το υπό κατασκευή “σπίτι” του Παναθηναϊκού
Τα έργα στον Βοτανικό για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του “σπιτιού” των “πρασίνων”, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του γηπέδου του Παναθηναϊκού αναμένεται το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2027, κάτι που τονίστηκε από τον Κωστή Χατζηδάκη σε εκδήλωση παλαίμαχων του “τριφυλλιού”.

“Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό.

Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους «μύθους» του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες” ανέφερε ο Κωστής Χατζιδάκης, στην ανάρτηση που έκανε στα social media.

