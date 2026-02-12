Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αποκλείστηκε ο Ουκρανός αθλητής που φόρεσε κράνος με θύματα από την εισβολή της Ρωσίας

Η ΔΟΕ άναψε “κόκκινο” στον Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς! Ο Ουκρανός αθλητής του skeleton αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες “Μιλάνο-Κορτίνα 2026” επειδή αρνήθηκε να μην φορέσει ένα κράνος που έφερε πάνω του εικόνες αθλητών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της χώρας του με τη Ρωσία.

Ο Χερασκέβιτς, ο οποίος φορούσε το κράνος σε όλες τις προπονήσεις του πριν από την επίσημη έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ενημερώθηκε την Τρίτη (10.02.2026) από τη ΔΟΕ ότι το κράνος “δεν συμμορφώνεται” με τον Ολυμπιακό Χάρτη και ότι δεν επιτρέπεται να το φοράει.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός αθλητής, η ΔΟΕ επικαλέστηκε τον κανόνα 50, σύμφωνα με τον οποίο “δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαδήλωση ή πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική προπαγάνδα σε οποιονδήποτε Ολυμπιακό χώρο, εγκατάσταση ή άλλη περιοχή”.

Την Τετάρτη (11.02.2026), ωστόσο, ο 27χρονος αθλητής φόρεσε ξανά το κράνος στην επίσημη προπόνηση και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι “έχει κάθε δικαίωμα” να το φοράει. Η κίνησή του, αυτή, έφερε και το… φινάλε του στην κορυφαία διοργάνωση.

BREAKING: Ukrainian skeleton athlete Vladyslav Heraskevych has been disqualified from the Winter Olympics over his helmet, which features images of athletes killed during Russia’s invasion of his home country https://t.co/zGttSx0fY4



February 12, 2026

Σε δήλωσή της, η ΔΟΕ ανέφερε: “Η ΔΟΕ ήταν πολύ πρόθυμη να επιτρέψει στον Χερασκέβιτς να αγωνιστεί. Για αυτόν τον λόγο, η ΔΟΕ συνεδρίασε μαζί του για να βρει τον πιο σεβαστό τρόπο να ανταποκριθεί στην επιθυμία του να τιμήσει τους συναθλητές του που έχασαν τη ζωή τους μετά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία”.

Η ΔΟΕ είχε δηλώσει ότι ο Χερασκέβιτς θα μπορούσε να αποτίσει φόρο τιμής στους αθλητές φορώντας ένα μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια των αγώνων και θα μπορούσε να δείξει το κράνος του σε μικτές ζώνες, συνεντεύξεις Τύπου και στα social media, αλλά ότι “ο αγωνιστικός χώρος είναι ιερός”.

Ο Χερασκέβιτς είπε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο CAS, καθώς πολλοί από αυτούς που απεικονίζονται στο κράνος του ήταν αθλητές, συμπεριλαμβανομένης της έφηβης αρσιβαρίστριας Αλίνα Περεγκούντοβα, του πυγμάχου Πάβλο Ιστσένκο, και του παίκτη χόκεϊ Ολέκσι Λογκίνοφ, τονίζοντας ότι μερικοί από αυτούς ήταν φίλοι του.