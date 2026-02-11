Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αθλητής κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο και δήλωσε ότι απάτησε τη σύντροφό του

Ο Νορβηγός αθλητής, Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο ατομικό δίαθλο 20χλμ. Και στις δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι απάτησε τη σύντροφό του.

Ο Λέγκρεϊντ παραδέχτηκε μετά τη μεγάλη του επιτυχία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο / Κορτίνα ότι είχε έναν δεσμό πριν από τρεις μήνες, τον οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχει κάποιος με τον οποίο ήθελα να το μοιραστώ, αλλά μπορεί να μην το βλέπει», είπε στο NRK, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Νορβηγίας.

Και πρόσθεσε: «Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, το πιο όμορφο και ευγενικό άτομο στον κόσμο. Πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα.

Είχα το χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα δουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά εγώ έχω μάτια μόνο για εκείνη. Ο αθλητισμός ήρθε σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες μέρες. Ναι, μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ αυτό μαζί της».

Αργότερα δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG: «Ο μόνος τρόπος για να το λύσω είναι να τα πω όλα και να τα βάλω όλα στο τραπέζι, και να ελπίζω ότι θα μπορεί ακόμα να με αγαπάει. Το έκανα αυτό για εκείνη, και τώρα για όλο τον κόσμο. Δεν έχω τίποτα να χάσω. Θέλω να είμαι ένα καλό πρότυπο, αλλά πρέπει να παραδέχομαι τα λάθη μου».

«Δεν ξέρω αν ήταν η σωστή επιλογή ή όχι, αλλά ήταν η επιλογή που έκανα. Αποφάσισα να πω στον κόσμο τι έκανα, ώστε να υπάρχει μια πιθανότητα να δει τι σημαίνει πραγματικά για μένα», ανέφερε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου για το γεγονός ότι άνοιξε την καρδιά του σχετικά με την σύντροφο που απάτησε.