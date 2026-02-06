Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Έλεγχοι 3D στους αθλητές του άλματος με σκι μετά το «Penis-Gate»

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στο Μιλάνο, με τους διοργανωτές να αυξάνουν τους ελέγχους τους στο άλμα με σκι των ανδρών, μετά από ένα απίθανο σκάνδαλο με μεγεθύνσεις πέους στους αθλητές.

Πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Διεθνής Ομοσπονδία του Σκι προχώρησε σε λεπτομερή τρισδιάστατη σάρωση σώματος, όλων των αθλητών που θα συμμετάσχουν στα άλματα του σκι, καθώς λίγους μήνες πριν είχε ξεσπάσει το λεγόμενο “Penis-Gate”.

Πιο συγκεκριμένα, αθλητές του άλματος στο σκι, φέρονται να έκαναν ενέσεις με υαλουρονικό στα γεννητικά τους όργανα, με στόχο να μεγαλώσουν το πέος τους και να τους βοηθήσει αυτό σε καλύτερες επιδόσεις στο αγώνισμά τους.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη, δύο εκατοστά παραπάνω στην περιφέρεια της στολής των αθλητών του σκι, μπορεί να αυξήσει έως και 5% την άνωσή τους, με αποτέλεσμα να κερδίζουν ακόμη και 5,8 μέτρα στο άλμα τους. Ως εκ τούτου, κάποιοι προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν και οδήγησαν σε ένα φοβερό σκάνδαλο στο αγώνισμα, το οποίο και έφερε έξτρα μέτρα από την Διεθνή Ομοσπονδία του Σκι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News (@bbcnews)

Pour performer, des sauteurs à skis trichent en agrandissant leur pénis pic.twitter.com/qOo50mjGLf — BFM (@BFMTV) January 7, 2026

Ανάμεσα στα πρωτοφανή μέτρα της Ομοσπονδίας δε, είναι και η τοποθέτηση ειδικών μικροτσίπ στις στολές, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Το σκάνδαλο «Penis-Gate»

Η ιστορία ξεκίνησε στο τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα του άλματος με σκι, όταν η εθνική ομάδα της Νορβηγίας, “πιάστηκε” με παράνομες στολές και αποβλήθηκε από το τουρνουά.

Ο προπονητής της ομάδας, Μάγκνους Μπρέβνικ και ο βοηθός του, Τόμας Λόμπεν, τιμωρήθηκαν με 18 μήνες μακριά από το άθλημα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι πρόσθεταν ύφασμα στην περιοχή του καβάλου των αθλητών τους, για να εκμεταλλευτούν την… αεροδυναμική και να βελτιώσουν τις επιδόσεις των αθλητών τους.

Η εναλλακτική που σκέφτηκαν όμως κάποιοι αθλητές, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, ήταν οι ενέσεις με υαλουρονικό στα πέη τους, κάτι που οδήγησε στο «Penis-Gate» και την αύξηση των ελέγχων από τη Διεθνή Ομοσπονδία.