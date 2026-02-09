Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Λίντσεϊ Βον υπέστη κάταγμα στο πόδι που είχε κομμένο χιαστό

Η Λίντσει Βον υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο σπασμένο πόδι της σε νοσοκομείο της Ιταλίας, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε την Κυριακή (08.02.2026) στον αγώνα κατάβασης στην πίστα “Olimpia delle Tofane” στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Η 41χρονη Αμερικανίδα θρύλος του αλπικού σκι αποφάσισε να συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 και να διεκδικήσει ένα χρυσό μετάλλιο, αν και είχε υποστεί στις 30 Ιανουαρίου ρήξη συνδέσμου στο γόνατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ολυμπιονίκης του 2010 και δεύτερη πιο επιτυχημένη γυναίκα σκιέρ του Παγκοσμίου Κυπέλλου όλων των εποχών με 84 νίκες, φορώντας τον αριθμό 13 και με νάρθηκα στο αριστερό γόνατο φάνηκε να χτυπάει στην τέταρτη «πύλη» με τον ώμο της, χάνοντας τον έλεγχο και εκτοξεύτηκε στον αέρα.

Αυτό συνέβη 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, με τις κραυγές πόνου της να προκαλούν σοκ τόσο στις εξέδρες όσο και στους τηλεθεατές παγκοσμίως. Ως εκ τούτου αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Λίντσεϊ Βον διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Κα’ Φοντσέλο στο Τρεβίζο. Πρώτα το ελικόπτερο μετέφερε τη Βον στο νοσοκομείο “ Codivilla Putti” της Κορτίνα για ιατρική αξιολόγηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε για την κατάσταση της Λίντσεϊ Βον: «Το απόγευμα, υποβλήθηκε σε ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση του κατάγματος που υπέστη στο αριστερό της πόδι».

Η Λίντσεϊ Βον βρέθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας όπου έχει περισσότερη ιδιωτικότητα και παρακολούθηση. Η ομοσπονδία σκι των ΗΠΑ από την πλευρά της ενημέρωσε ότι η κατάσταση της 41χρονης αθλήτριας «είναι σε σταθερή κατάσταση» .

Στην μεγάλη καριέρα της η Βον έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012) ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.