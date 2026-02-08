Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκαριστικό ατύχημα για τη Λίντσεϊ Βον που αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό, ούρλιαζε από τον πόνο

Η Λίντσεϊ Βον, που είναι αθλήτρια φαινόμενο στο αλπικό σκι, είχε έναν σοκαριστικό τραυματισμό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με αποτέλεσμα να παγώσει όλο το κοινό και να αποσυρθεί από τον αγώνα κατάβασης στην Κορτίνα.

Η «βασίλισσα της ταχύτητας», που είναι Ολυμπιονίκης του 2010, έπεσε νωρίς στην πορεία της και παρέμεινε ξαπλωμένη στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο μέχρι να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό.

Το απίθανο στην υπόθεση του τραυματισμού της Βον είναι ότι η Αμερικανίδα σταρ του αλπικού σκι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κόψει το χιαστό της και παρόλ’ αυτά αγωνίστηκε φορώντας επιγονατίδα.

Δυστυχώς, όμως το πόδι της δεν άντεξε και με τρομακτικό τρόπο αναγκάστηκε να σταματήσει την προσπάθειά της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

BREAKING: U.S. skiing veteran Lindsey Vonn crashes at the Winter Olympics; medevac’d by helicopter pic.twitter.com/77dLn3pwKl — BNO News (@BNONews) February 8, 2026

Από την πίστα αποχώρησε με ελικόπτερο για να διακομιστεί άμεσα στο κοντινότερο νοσοκομείο.